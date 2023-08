Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Diebstahl einer Hüpfburg

Sondershausen (ots)

Am Sonntag den 20.08.2023 im Zeitraum von 00:00 bis 10:00 Uhr wurde von einem Anhänger eine Hüpfburg in Form eines Traktors entwendet. Der Anhänger war vor einer Gaststätte in der Talstraße in Sondershausen abgestellt. Nach einer privaten Feier wurde die Hüpfburg zusammengelegt auf dem Anhänger verstaut, um sie zeitnah an den Eigentümer zurückgeben zu können. Dies hinderte unbekannt jedoch nicht daran, das Objekt der Begierde zu entwenden. Im Rahmen der Tatausführung kam es nach aktuellem Kenntnisstand weiterhin zur Beschädigung eines Sperrpollers sowie des Anhängers. Durch die Polizei wurden Spuren gesichert und entsprechende Ermittlungsverfahren aufgenommen. Der Beuteschaden wird aktuell auf ca. 3600,- EUR geschätzt. Personen die sachdienliche Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten sich an die Polizei in Sondershausen zu wenden.

