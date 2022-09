POL-MG: Drei Verletzte nach Auffahrunfall in Eicken

Mönchengladbach (ots) - Bei Verkehrsunfällen in Eicken und in Gladbach sind am Wochenende zwei Kinder (zwei und fünf Jahre) jeweils schwer verletzt worden. An der Kreuzung Bergstraße / Bökelstraße erfasste am Freitag, 23. September, um 16.15 Uhr ein 55-jähriger Autofahrer mit seinem Wagen ein fünfjähriges Mädchen. Dieses erlitt durch den Aufprall Verletzungen, die eine stationäre Behandlung in einem Krankenhaus erforderlich machten. Am Samstag, 24. September, ...

