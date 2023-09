Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cityfest-Donnerstag

Der Cityfest-Donnerstag verlief aus polizeilicher Sicht weitestgehend ruhig. Neben der Einleitung von vier Ermittlungsverfahren wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz, wurde eine Körperverletzung zum Nachteil einen 23-jährigen Mannes aus Cloppenburg zur Anzeige gebracht.

Hier kam es am 29. September 2023, gegen 3.15 Uhr, in der Bürgermeister-Heukamp-Straße zunächst zu Streitigkeiten zwischen vier unbekannten Personen und einem 23-jährigen Cloppenburger. Eine der männlichen Personen schlug dem 23-jährigen Opfer im weiteren Verlauf ins Gesicht. Sachdienliche Hinweise zur Körperverletzung nimmt die Polizei Cloppenburg unter 04471 18600 entgegen.

Löningen - Rollerdiebstahl

In der Zeit zwischen Mittwoch, 27. September 2023, 21.00 Uhr und Donnerstag, 28. September 2023, 6.45 Uhr, entwendete eine bislang unbekannte Person einen Roller der Marke RS 01, welcher in der Bremer Straße verschlossen stand. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Löningen unter 05432 803840 entgegen.

Essen (Oldenburg) - Verkehrsunfall

Am Donnerstag, 28. September 2023, gegen 14.20 Uhr fuhr ein 52-jähriger Autofahrer auf der B68 von Quakenbrück in Richtung Essen, als ein 58-jähriger Schulbusfahrer von der Eichenallee kommend die Bundesstraße in Richtung Uhlenflucht überqueren wollte. Dabei kam es zum Zusammenstoß. Bei dem Unfall wurde ein 8-jähriges Kind im Schulbus leicht verletzt.

Lastrup - Verkehrsunfallflucht

Am Donnerstag, 28. September 2023, zwischen 19.10 Uhr und 19.15 Uhr, fuhr ein 42-jähriger Autofahrer aus Cloppenburg auf dem Dorgdamm in Richtung Timmerlage, als ihm hier ein schwarzer Pkw entgegenkam. Aufgrund der geringen Fahrbahnbreite und dem sehr weit rechts entgegenkommenden Pkw, fuhr der 42-jährige Mann auf den Grünstreifen und anschließend gegen einen Straßenbaum. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lastrup unter 04472 932860 entgegen.

Emstek - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Am Donnerstag, 28. September 2023, gegen 19.15 Uhr, fuhr eine 47-jährige Autofahrerin aus Cloppenburg auf dem Herzog-Erich-Weg aus Drantum kommend in Richtung Emstek und wollte die Straße Zum Gogericht überqueren. In Höhe des Kreuzungsbereichs kam es zu Kollision mit dem von rechts kommenden, vorfahrtsberechtigten 32-jährigen Autofahrer aus Emstek, der die Straße Zum Gogericht in Richtung Bakum befahren hatte. Durch den Zusammenstoß überschlug sich der Pkw des Mannes und blieb in einem Graben liegen. Die Autofahrerin aus Cloppenburg wurde leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Der 32-jährige Autofahrer blieb unverletzt.

