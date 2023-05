Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Marl: Unfall mit drei Beteiligten am Marler Stern

Recklinghausen (ots)

Am Montag fuhr eine 78-jährige Marlerin gegen 14.20 Uhr mit ihrem Auto auf der Bergstraße in Fahrtrichtung Hervester Straße. An der Einmündung Kaufland/ Marler Stern bog sie nach links ab, um ihre Fahrt in Richtung Hervester Straße fortzusetzen. Dabei kollidierte sie mit dem Wagen eines 22-jährigen Marlers, der von rechts kam und in Richtung Herzlia Allee unterwegs war. Durch den Aufprall wurde das Auto der 78-Jährigen gegen den Pkw eines 35-jährigen Dorsteners geschleudert, der von der Hervester Straße kommend, an der Einmündung stand und in Richtung Parkhaus am Marler Stern abbiegen wollte. Der Wagen des 22-Jährigen hingegen wurde aufgrund der Aufprallwucht gegen eine Laterne geschleudert. Während der 22-Jährige leichte Verletzungen erlitt, blieben die beiden anderen Fahrenden unverletzt. Rettungskräfte transportierten den Marler in ein Krankenhaus. Sowohl der Pkw des 22-Jährigen, wie auch der der 78-Jährigen waren nicht mehr fahrbereit. Es entstand ein Sachschaden von etwa 17.500 Euro.

