Polizei Mettmann

POL-ME: E-Scooter-Fahrer schwer verletzt - Langenfeld - 2302029

Mettmann (ots)

Am Mittwochmittag, 08. Februar 2023, wurde ein 23-jähriger Fahrer eines E-Scooters von einem Fahrzeug erfasst und schwer verletzt. Die Polizei ermittelt.

Das war geschehen:

Gegen 13.40 Uhr befuhr eine 67-jährige Hildenerin mit ihrem Peugeot 206 die Straße Hardt. In dem Kreisverkehr Hardt / Solinger Straße hatte sie die Absicht, diesen in Richtung Arnold-Höveler-Straße zu verlassen. Im Abbiegevorgang missachtete sie den vorfahrtberechtigten E-Scooter eines 23-jährigen Langenfelders, welcher die Fahrbahn in Richtung Hardt überqueren wollte.

Die Hildenerin erfasste den E-Scooter, so dass der Langenfelder durch die Wucht des Aufpralls zu Boden stürzte und schwer verletzt wurde. Alarmierte Rettungskräfte brachten den 23-Jährigen nach einer erstmedizinischen Versorgung zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus.

Die Hildenerin blieb unverletzt. An den beteiligten Fahrzeugen entstand geringer Sachschaden.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell