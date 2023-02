Polizei Mettmann

POL-ME: Einbrüche aus dem Kreisgebiet - Heiligenhaus

Haan

Langenfeld - 2301028

Mettmann (ots)

In den vergangenen Tagen registrierte die Polizei folgende Einbrüche im Kreis Mettmann:

--- Heiligenhaus ---

Am frühen Dienstagabend, 07. Februar 2023, kam es zu einem Tageswohnungseinbruch in ein Einfamilienhaus an der Straße In der Lilie in Heiligenhaus-Isenbügel. Unbekannte Täter drangen gegen 18.30 Uhr durch ein rückwärtig gelegenes Fenster in die Wohnräume der Geschädigten ein, welche sich zu diesem Zeitpunkt im Obergeschoss des Hauses befanden. Da ein Blumentopf bei dem gewaltsamen Einstieg zerbrach, wurde die Geschädigte auf das Tatgeschehen aufmerksam. Der oder die Einbrecher flohen daraufhin unerkannt durch den rückwärtigen Garten in unbekannte Richtung. Trotz einer sofort eingeleiteten Nahbereichsfahndung konnten die flüchtigen Einbrecher nicht mehr gestellt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt, der Beuteschaden konnte im Rahmen der Anzeigenaufnahme zunächst nicht verifiziert werden.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Heiligenhaus, Telefon 02056 9312-6150, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

--- Haan ---

In der Zeit von Samstag, 04. Februar 2023, bis Dienstag, 07. Februar 2023, kam es zu einem Einbruchdiebstahl in ein Einfamilienhaus an der Guttentag-Loben-Straße in Haan. Der oder die Einbrecher gelangten hierbei gewaltsam durch die rückwärtig gelegene Terrassentür in die Wohnräume der Geschädigten ein und durchsuchten diese nach Wertgegenständen. Vermutlich auf dem Einstiegsweg verließen sie anschließend den Tatort und flohen unerkannt in unbekannte Richtung. Der Sachschaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt, der Beuteschaden konnte im Rahmen der Anzeigenaufnahme nicht näher verifiziert werden.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Haan, Telefon 02129 / 9328-6480, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

--- Langenfeld ---

In der Zeit von Sonntagmittag, 05. Februar 2023, bis Dienstagnachmittag, 07. Februar 2023, drangen bisher unbekannte Täter in ein aktuell unbewohntes Einfamilienhaus an der Turmstraße in Langenfeld-Wiescheid gewaltsam ein. Der oder die Einbrecher schlugen ein Fensterglas an der Giebelseite des Hauses ein, um so gewaltsam in die Wohnräume einzudringen. Sie durchsuchten diese nach Wertgegenständen und flohen anschließend vermutlich auf dem Einstiegsweg. Der Sachschaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt. Ein Beuteschaden konnte zunächst nicht festgestellt werden.

Am Dienstag, 07. Februar 2023, kam es zu einem Tageswohnungseinbruch in eine Wohnung an der Seidenweberstraße in Langenfeld. Unbekannte Täter drangen in der Zeit von 14 Uhr bis 19 Uhr durch die in Hochparterre rückwärtig angelegte Terrassentür in die Wohnräume der Geschädigten ein. Sie durchsuchten diese nach Wertgegenständen und entwendeten nach dem jetzigen Stand der Ermittlungen Schmuck und Bargeld von bisher nicht näher verifiziertem Wert. Vermutlich auf dem Einstiegsweg verließen die Einbrecher anschließend die Tatörtlichkeit und flohen unerkannt mitsamt ihrer Tatbeute. Der Sachschaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Langenfeld, Telefon 02173 / 288-6310, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

Weitere Informationen zum Thema Wohnungseinbruch und Antworten auf die Frage, wie Sie sich effektiv vor Einbrechern schützen können, erfahren Sie auf der Homepage der Kreispolizeibehörde Mettmann unter folgendem Link:

https://mettmann.polizei.nrw/wohnungseinbruch

