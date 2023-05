Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Zwei Festnahmen nach versuchtem Raub

Recklinghausen (ots)

Von Freitag auf Samstag kam es gegen Mitternacht an der Große- Perdekamp- Straße zu einem versuchten Raub unter flüchtigen Bekannten. Ein 36-jähriger Lette wurde von zwei ihm Bekannten (26, 45) geschlagen und beklaut. Anschließend flüchteten sie mit dem Handy und der Brille des 36-Jährigen sowie auch dessen Bargeld in Richtung Wickingplatz. Der 36-Jährige erlitt dabei leichte Verletzungen und wurde vor Ort von Rettungskräften behandelt. Die Polizeibeamten suchten nach den Tätern und trafen zwei Tatverdächtige auf dem Oerweg an. Als die Kollegen sie festnahmen, leistete der 26-Jährige vehement Widerstand und biss einen Beamten ins Bein. Dieser wurde leicht verletzt, verblieb aber dienstfähig. Zudem versuchte der Mann einen anderen Kollegen zu beißen, was ihm jedoch nicht mehr gelang. Auf der Wache wurden ihnen von einem Arzt Blutproben entnommen, da sich vor Ort erste Hinweise auf den Konsum von Alkohol und Drogen ergeben hatten. Brille und Handy des Letten fanden sich unter den mitgeführten Gegenständen der beiden Angetroffenen. Die Beamten leiteten ein Strafverfahren gegen die beiden, ebenfalls aus Lettland stammenden Tatverdächtigen ein. Vorgeworfen werden ihnen versuchter Raub und im Fall des 26-Jährigen auch Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte.

