POL-RE: Marl: Straßenraub auf der Bergstraße - Polizei sucht Täter

Recklinghausen (ots) - Marl Am Freitag stieg eine bislang unbekannte Frau in ein Haus an der Heyerhoffstraße ein. Sie hebelte ein Fenster auf und verschaffte sich auf diese Weise Zugang. Mit einem E-Roller, den sie anschließend in einem Gebüsch versteckte, sowie mit Schmuck und Schlüsseln flüchtete sie mit einem schwarzen Mountainbike vom Tatort. Während der Tat wurde sie videografiert und auch von Zeugen ...

