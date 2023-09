Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Fahrraddiebstahl

Wittlich (ots)

Am Mittwoch, den 06.09.2023, wurde gegen 18:30 Uhr ein orange-silberfarbenes Pedelec der Marke Cube in Wittlich in der Karrstraße entwendet. Das Fahrrad war zuvor mit einem Schloss an einem Straßenschild gesichert worden. Zeugen, die Hinweise zur Aufklärung des Diebstahls geben können, mögen sich bitte an die Polizeiinspektion Wittlich wenden.

