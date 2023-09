POL-PDWIL: Trunkenheit im Verkehr

Hillesheim (ots) - Im Zeitraum 08.08.2023 bis 11.08.2023 begaben sich bisher unbekannte Täter, die vorübergehende und zufällige Abwesenheit der Hauseigentümer ausnutzend, zu einem Einfamilienhaus in der Straße "Am Geißberg" in Hillesheim. Hier versuchten sie durch Aufhebeln vermutlich mittels eines Schraubendrehers die Hauseingangstüre aufzuhebeln. Letztlich scheiterten die Täter an der guten Sicherung des ...

