LPI-J: Drogen gefunden

Apolda (ots) - In der Zeit vom 23.12.2022, 16:00 Uhr, bis 27.12.2022, 12:30 Uhr, kam es in der Gartenanlage an der Goethebrücke in 99510 Apolda zu diversen Einbrüchen. Die unbekannten Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt in die Gartenlauben, wo sie Schränke und Schubladen durchwühlten und diverses Werkzeug entwendeten. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 150 Euro. Der Schaden für das entwendete Werkzeug beläuft sich ebenfalls auf insgesamt ca. 150 Euro. ...

