Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: versuchter Wohnungseinbruchsdiebstahl

Hillesheim (ots)

Im Zeitraum 08.08.2023 bis 11.08.2023 begaben sich bisher unbekannte Täter, die vorübergehende und zufällige Abwesenheit der Hauseigentümer ausnutzend, zu einem Einfamilienhaus in der Straße "Am Geißberg" in Hillesheim.

Hier versuchten sie durch Aufhebeln vermutlich mittels eines Schraubendrehers die Hauseingangstüre aufzuhebeln.

Letztlich scheiterten die Täter an der guten Sicherung des Anwesens.

Jegliche Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern dürfen an die Polizeiinspektion Daun unter 06592 96260 erbeten werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell