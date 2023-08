POL-PDLD: Wörth - Verkehrskontrollen im Dienstgebiet

Landau (ots) - In der Nacht von Sonntag, 23.00 Uhr, auf Montag, 09.00 Uhr, wurden sowohl die Fassade als auch die Glasfenster der Geschäftsstelle der Freien Demokraten Landau/SÜW in der Gymnasiumstraße in Landau mit roter Farbe besprüht. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Bei Hinweisen wenden sie sich bitte an die Polizei in Landau, Tel.: 06341 / 2870 oder Email pilandau@polizei.rlp.de. Rückfragen bitte ...

