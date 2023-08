POL-PDLD: Berg - Alkoholisiert im Krankenfahrstuhl unterwegs

Bad Bergzabern (ots) - Am Montag, 28.08.23, gegen 14:55 Uhr, kam es am Kreisel in der Landauer Straße zu einer Sachbeschädigung und Beleidigung. Ein Radfahrer hatte am Kreisel die Überquerungshilfe benutzt. Gleichzeitig befuhr ein Pkw-Fahrer die Landauer Straße in Richtung Kreisel. Der Radfahrer gestikulierte mit den Händen in Richtung des Pkw-Fahrers. In einem ...

