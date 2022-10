Freiwillige Feuerwehr Celle

FW Celle: Round Table 107 Celle spendet 2.107 Euro für die Jugendarbeit der Feuerwehr Celle!

Celle (ots)

Es war wohl ein nicht alltäglicher Einsatz für den Round Table 107 Celle am Tag der offenen Tür der Ortsfeuerwehr Celle-Hauptwache. Tausende Besucher strömten im September auf den Hof der Wehr und brachten bei schönem Spätsommerwetter auch Durst und Hunger mit. Dies bedeutete viel Arbeit für die Mitglieder des Round Table, die die Verpflegungsstationen am Tag der offenen Tür organisierten, koordinierten und betrieben.

Es waren hunderte Getränkebecher und Bratwürste sowie Grillfleisch die durch die Hände der Round Table Akteure gingen. Doch die Stimmung war immer gut, auch bei der schweißtreibenden Arbeit am Grill. Und am Ende des Tages hat sich die Arbeit gelohnt. Nach getätigter Abrechnung und Abzug der Unkosten konnte der Round Table 107 am Donnerstag dem stellvertretenden Ortsbrandmeister Mirko Bunge, stellvertretend für die Ortsfeuerwehr Celle-Hauptwache, einen Scheck über 2.107,00 Euro übergeben!

