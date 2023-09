Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: LKW stürzt Böschung hinunter

Neumagen-Dhron (ots)

Am Freitag, den 08.09.2023, kam es gegen 13:10 Uhr zu einem größeren Polizei-/ und Feuerwehreinsatz in einem Waldstück, zwischen Neumagen-Dhron und Papiermühle. Ursache war ein Verkehrsunfall, bei dem ein LKW von einem geschotterten Waldweg, welcher parallel zur L155 verläuft, rechtsseitig von der Fahrbahn abkam und anschließend eine Böschung herabstürzte. Hierbei wurde der Fahrer leicht verletzt, konnte aber durch die Feuerwehr aus dem Fahrzeug geborgen und umgehend durch einen alarmierten Rettungswagen medizinisch versorgt werden. Da noch Betriebsstoffe aus dem LKW ausliefen, musste die Feuerwehr noch weitere gefahrenabwehrende Maßnahmen vor Ort treffen, um größere, naturbeeinflussende Schäden zu verhindern. Die Bergungsmaßnahmen des verunfallten Fahrzeugs gestalteten sich aufgrund des Areals und der begrenzten Zufahrtsmöglichkeiten relativ schwierig, sodass diese bis in die späten Abendstunden andauerten.

Im Einsatz befanden sich die Polizei Bernkastel-Kues, ein Fahrzeug des DRK, mehrere Einsatzfahrzeuge der Feuerwehren Bernkastel-Kues, Neumagen-Dhron, Papiermühle und Thalfang, sowie die Firma Steil aus Trier.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell