FW-EN: Heimrauchmelder löste aus & Verkehrsunfall mit Getränkeanhänger

Sprockhövel (ots)

Am Freitagnachmittag (25.08.23) wurde die Feuerwehr Sprockhövel um 15:26 Uhr zu einem ausgelösten Heimrauchmelder in einem Wohnhaus am Kirchweg alarmiert. Die betroffene Mitwohnung konnte mit einem Schlüssel des Eigentümers geöffnet werden. In der Wohnung war niemand anzutreffen. Auch die Ursache der Auslösung des Rauchwarnmelders blieb unbekannt. Die Feuerwehr ging von einem technischen Defekt aus.

Nach 45 Minuten war der Einsatz beendet. Insgesamt rückten 27 ehrenamtliche Einsatzkräfte mit sieben Fahrzeugen aus.

Am frühen Samstagmorgen (26.08.23) ereignete sich gegen 01:30 Uhr ein Verkehrsunfall auf der Mittelstraße. Vor Ort war eine Limousine in einen Getränkeanhänger, der am Straßenrand abgestellt war, geprallt. Der Fahrer wurde von Rettungsdienst untersucht; ein Transport in eine Klinik erfolgte jedoch nicht.

Die Feuerwehr sicherte die Unfallstelle ab, stellte den Brandschutz sicher und streute ausgetretene Betriebsmittel mit Bindemittel ab. Danach war der Einsatz beendet. Insgesamt waren 19 ehrenamtliche Feuerwehrkräfte mit fünf Fahrzeugen ausgerückt.

