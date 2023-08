Feuerwehr Sprockhövel

FW-EN: Dampfen von E-Zigarette führt zu Feuerwehreinsatz

Sprockhövel (ots)

Am Mittwochnachmittag (23.08.23) wurde die Feuerwehr Sprockhövel um 12:48 Uhr zu einem Gewerbebetrieb am Fritz-Lehmhaus-Weg alarmiert. Die automatische Brandmeldeanlage (BMA) hatte dort ausgelöst. Die Einsatzkräfte stellten fest, dass ein Rauchmelder in einem Sozialraum wegen des Dampfes einer E-Zigarette angeschlagen hatte. Die Anlage hatte somit richtigerweise eine automatische Alarmierung in Gang gesetzt.

Nach einer kurzen Belehrung über den Gebrauch solcher Genussmittel in Gebäuden mit einer BMA konnte die Feuerwehr wieder ausrücken. Alarmiert waren 18 ehrenamtliche Einsatzkräfte.

