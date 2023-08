Feuerwehr Sprockhövel

FW-EN: vier Einsätze am Wochenende

Sprockhövel

Am Freitag, 18.08.23 ca. 19:30 Uhr rückte die Feuerwehr Sprockhövel zu einem Fahrzeugbrand auf der Abfahrt BAB 43 - Sprockhövel aus. Bei Ankunft der Einsatzkräfte brannte der Motorraum in voller Ausdehnung. Es wurde der Brand mit dem Schnellangriff gelöscht. Die Fahrzeugbatterie wurde abgeklemmt und die Temperatur des Motorraumes überprüft. Während des Einsatzes wurde die Ausfahrt gesperrt. Nach Einsatzende wurde die Einsatzstelle an die Polizei übergeben. Am Einsatz beteiligt waren 22 Feuerwehrleute mit 4 Fahrzeugen.

Ebenfalls am Freitag, 18.08.2023 wurde eine unklare Rauchentwicklung im Bereich Scherenberg gemeldet. Die Feuerwehr rückte mit fünf Fahrzeugen und 21 Einsatzkräften aus. Der Bereich wurde weiträumig kontrolliert. Es konnte kein Brand festgestellt werden.

Am 20.08.2023 wurde die Feuerwehr kurz nach Mitternacht zur Unterstützung des Rettungsdienstes zur Hattinger Straße gerufen. Die Person wurde mit Hilfe der Drehleiter aus dem ersten Stock gerettet und dem Rettungsdienst übergeben. Während des Einsatzes wurde die Hattinger Straße vollständig gesperrt. Im Einsatz waren zehn Feuerwehrleute mit zwei Fahrzeugen.

Ein weiterer Einsatz wurde am frühen Morgen des 20.08.2023 am Starenweg durchgeführt. Eine Person hatte um Hilfe gerufen. Die Feuerwehr öffnete die Tür für den Rettungsdienst. Es waren sechs Einsatzkräfte mit zwei Fahrzeugen vor Ort.

