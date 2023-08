POL-BN: Bonn-Weststadt: Polizei stoppt Fahrer eines Kleinkraftrades mit über zwei Promille

Bonn (ots) - Am 05.08.2023, gegen 21:45 Uhr, machte sich eine noch unbekannte Person an Kellerverschlägen in einem Mehrparteienhaus in der Straße "Annagraben" zu schaffen. Nach dem aktuellen Sachstand gelangte der Unbekannte durch das gewaltsame Aufhebeln der Haustüre in den Flurbereich des Hauses und begab sich ...

