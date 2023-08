Polizei Bonn

POL-BN: Nordstadt: Mutmaßlicher Kellereinbrecher in Mehrparteienhaus beobachtet - Zeugen gesucht

Bonn (ots)

Am 05.08.2023, gegen 21:45 Uhr, machte sich eine noch unbekannte Person an Kellerverschlägen in einem Mehrparteienhaus in der Straße "Annagraben" zu schaffen.

Nach dem aktuellen Sachstand gelangte der Unbekannte durch das gewaltsame Aufhebeln der Haustüre in den Flurbereich des Hauses und begab sich dann in das Kellergeschoss. Hier durchsuchte er die Räumlichkeit augenscheinlich nach möglichem Diebesgut und verließ den Ort des Geschehens anschließend unerkannt.

Ein Zeuge wurde durch eine Überwachungsanlage auf das Geschehen aufmerksam und alarmierte die Polizei. Die sofort eingeleiteten Fahndungs- und Ermittlungsmaßnahmen führten bislang nicht zur Feststellung des Tatverdächtigen, zu dem derzeit folgende Beschreibungsmerkmale vorliegen:

35-50 Jahre alt ca. 170 cm groß trug eine blaue Jacke mit roten Elementen rötliche Haare schwarze Kopfbedeckung

Das zuständige KK 13 hat die weiteren Ermittlungen zu dem Fall übernommen. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0228-150 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

