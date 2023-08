Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Nordstadt: Verkehrsunfallflucht - Siebenjähriger Junge angefahren

Bonn (ots)

Die Polizei fahndet nach der bislang unbekannten Fahrerin eines weißen Kleinwagens, die am Mittwoch (02.08.2023) auf der Kölnstraße einen Siebenjährigen angefahren haben soll.

Der Junge überquerte zur Unfallzeit gegen 18:25 Uhr in leichtem Laufschritt die Kölnstraße zwischen Lievelingsweg und Am Nordpark. Den Fahrstreifen in Richtung Zentrum kreuzte er dabei zuerst. Als er auf dem Fahrstreifen mit Fahrtrichtung Auerberg war, wurde er von dem weißen Pkw erfasst und fiel zu Boden. Dabei wurde er leicht verletzt. Die etwa 40-jährige Fahrerin sowie eine gleichaltrige Beifahrerin sollen sich nach dem Unfall zunächst nach dem Zustand des Jungen erkundigt haben, dann aber in Richtung Auerberg davongefahren sein, ohne ihre Personalien mitgeteilt zu haben und ihren Pflichten als Unfallbeteiligte nachzukommen. Bislang liegen keine weiteren Beschreibungsmerkmale zu der Frau oder dem Fahrzeug vor.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet die Unfallbeteiligte, sich beim zuständigen Verkehrskommissariats 1 zu melden. Darüber hinaus werden Zeugen, die das Unfallgeschehen beobachtet haben oder Hinweise zu dem weißen Pkw geben können gebeten, die Ermittler unter 0228 15-0 oder per E-Mail an VK1.Bonn@polizei.nrw.de zu kontaktieren.

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell