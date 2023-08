Polizei Bonn

POL-BN: Fahndungsrücknahme: Polizei suchte mutmaßlichen Sexualtäter - Tatverdächtiger festgenommen

Bonn (ots)

Am 02.08.2023 haben wir in unserer Pressemitteilung von 14:06 Uhr (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/7304/5572259) auf richterlichen Beschluss mit einem Foto nach einem unbekannten Mann gesucht. Er soll am 01.05.2023 eine Frau im Treppenabgang einer Tiefgarage am Bonner Hofgarten vergewaltigt haben. Vor der Tat war er von einer Videoüberwachungsanlage aufgezeichnet worden.

Der Tatverdächtige wurde zwischenzeitlich nach Zeugenhinweisen identifiziert. Es handelt sich um einen 23-jährigen Mann. Er wurde am Donnerstagvormittag an seiner Arbeitsstelle in Bonn angetroffen, ins Polizeipräsidium gebracht und vorläufig festgenommen. Die Ermittlungen gegen ihn dauern derzeit an. Die weitere Veröffentlichung des Fotos in den Medien ist damit hinfällig geworden.

