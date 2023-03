Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Betrüger erbeuten durch Schockanruf erneut Gold und Schmuck

Stuttgart-Ost (ots)

Unbekannte haben am Dienstag (29.03.2023) eine 82-jährige Frau durch Vorspiegelung falscher Tatsachen dazu gebracht, Gold und Schmuck im Wert von mehreren Zehntausend Euro an einen unbekannten Abholer zu übergeben. Die Frau erhielt über vier Stunden mehrere Anrufe, in welchen sich die Anrufer untere anderem als Polizeibeamte oder Staatsanwälte ausgaben und sie davon überzeugten, dass ihr Enkel einen schweren Verkehrsunfall verursacht habe. Eine Haftstrafe sollte nur durch eine hohe Kautionszahlung verhindert werden können. Daraufhin übergab die 82-Jährige gegen 16.30 Uhr Wertgegenstände und Schmuck an einen zirka 40-jährigen Mann. Erst im Anschluss, als sie nicht mehr unter Druck gesetzt wurde, hatte sie den Verdacht, dass es sich um einen Betrug handelte.

Aus diesen Gründen rät die Polizei:

- Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen. Legen Sie den Hörer auf. So werden Sie Betrüger los.

- Werden Sie misstrauisch bei Forderungen nach Bargeld, Schmuck oder Wertgegenständen.

- Wählen Sie die 110 und teilen Sie den Sachverhalt mit. Benutzen Sie nicht die Rückruftaste, da Sie sonst wieder bei den Tätern landen.

- Sprechen Sie am Telefon nicht über Ihre persönlichen und finanziellen Verhältnisse.

- Beraten Sie sich mit Ihrer Familie oder Bekannten, denen Sie vertrauen. Kontaktieren Sie den Angehörigen, um den es geht, einfach selbst und erkundigen Sie sich nach dessen Befinden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell