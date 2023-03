POL-S: Nach verdächtigem Ansprechen von Kindern - Sachverhalt aufgeklärt

Stuttgart-West (ots) - Zwei Unbekannte sind am Dienstagmittag (28.03.2023) in eine Galerie an der Reinsburgstraße eingebrochen und haben Schmuck in unbekannter Höhe erbeutet. Die Diebe hebelten die Türe zu der Schmuck-Galerie auf und entnahmen eine bislang unbekannte Anzahl an Schmuckstücken. Zeugen bemerkten in diesem Zusammenhang gegen 17.30 Uhr zwei Männer, die in unbekannte Richtung davonrannten. Sie waren zirka ...

