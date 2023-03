Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Schmuck aus Galerie erbeutet - Zeugen gesucht

Stuttgart-West (ots)

Zwei Unbekannte sind am Dienstagmittag (28.03.2023) in eine Galerie an der Reinsburgstraße eingebrochen und haben Schmuck in unbekannter Höhe erbeutet. Die Diebe hebelten die Türe zu der Schmuck-Galerie auf und entnahmen eine bislang unbekannte Anzahl an Schmuckstücken. Zeugen bemerkten in diesem Zusammenhang gegen 17.30 Uhr zwei Männer, die in unbekannte Richtung davonrannten. Sie waren zirka 30 bis 40 Jahre alt und hatten eine dunklere Hautfarbe. Einer hatte eine stämmige Statur, dunkles Haar mit einem Seitenscheitel und war mit einem Flanellhemd bekleidet. Der andere hatte einen Drei-Tage-Bart. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903300 bei den Beamtinnen und Beamten des Polizeireviers 3 Gutenbergstraße zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell