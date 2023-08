Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Bad Godesberg: Serieneinbrecher in Haft - 34-Jähriger soll zahlreiche Geschäftseinbrüche begangen haben

Bonn (ots)

Zivilfahnder der Bonner Polizei haben am Dienstagnachmittag (01.08.2023) in Bonn-Lannesdorf einen 34-jährigen mutmaßlichen Einbrecher festgenommen. Zuvor waren Einbruchermittler des Kriminalkommissariats 13 dem Bonner auf die Spur gekommen.

Seit Januar 2023 war es zu einer Häufung von Einbrüchen in Gewerbeobjekte im Stadtbezirk Bad Godesberg gekommen, die sich im Juni und Juli nochmals intensivierte. Nachdem an mehreren Tatorten übereinstimmende Videoaufzeichnungen eines männlichen Einzeltäters gesichert worden waren, geriet ein 34-jähriger Bonner in den Fokus der Ermittlerinnen und Ermittler. Am Donnerstag (27.07.2023) erließ das Bonner Amtsgericht auf Antrag der Staatsanwaltschaft einen Untersuchungshaftbefehl gegen den Mann, der dann am Dienstag auf dem Dachboden eines Mehrparteienhauses festgenommen werden konnte. Konkret vorgeworfen werden dem 34-Jährigen dabei unter anderem Einbrüche in ein Büro und eine Gaststätte am Moltkeplatz, ein Fahrradgeschäft an der Moltkestraße, ein Eiscafé am Theaterplatz sowie zwei Geschäfte an der Koblenzer Straße.

Im Rahmen der noch andauernden weiteren Ermittlungen ist aber davon auszugehen, dass dem Mann noch weitere Straftaten zuzuordnen sein werden, die aufgrund der Tatbegehungsweise in das Vorgehensmuster des 34-Jährigen passen und bei denen Spuren gesichert wurden, deren Auswertung noch andauert. Erste Hinweise zu weiteren Straftaten ergaben sich bereits aus bei der Festnahme des Mannes bei ihm sichergestellten Gegenständen, die möglicherweise aus anderen Straftaten stammen. Auch die Ermittlungen hierzu dauern aktuell noch an.

Nach seiner Festnahme war der Bonner am Dienstag zunächst ins Polizeipräsidium gebracht worden, von wo aus er am heutigen Mittwoch dem zuständigen Richter am Amtsgericht vorgeführt wurde. Nach der Verkündung des Haftbefehls befindet der 34-Jährige sich nun in einer Justizvollzugsanstalt.

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell