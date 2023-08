POL-BN: Verkehrskontrolle in Bonn-Plittersdorf - Polizei bittet Autofahrer sich zu melden

Polizei Bonn

Am Freitag, den 14.06.2023, in der Zeit zwischen 09:55 und 12:00 Uhr, führte eine Motorradstreife der Bonner Polizei im Bereich Elsässer Straße/Godesberger Allee eine Verkehrskontrolle durch. Hier steht in Fahrtrichtung Godesberger Allee das Verkehrszeichen "Fahrtrichtung geradeaus" mit ergänzender Darstellung eines Fahrrades.(siehe Bildanhang)

Die Motorradstreife hielt dabei auch mehrere Autofahrerinnen und Autofahrer an, die an dieser Stelle nach links in die Godesberger Allee in Richtung Bonn abbogen und erhob ein Verwarngeld in Höhe von 30 Euro. Dies war - wie sich im Weiteren herausstellte - falsch, da die hier vorgegebene Fahrtrichtung ausschließlich für Radfahrer gilt.

Die Bonner Polizei bittet kontrollierte Autofahrerinnen und Autofahrer, sich unter der Rufnummer 0228-150 zwecks Erstattung der erhobenen Verwarngelder zu melden.

