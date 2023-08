Polizei Bonn

POL-BN: Raub auf Obst- und Gemüsestand in Bad Godesberg - Polizei fahndet nach flüchtigem Täter

Bonn (ots)

Am 02.08.2023, gegen 16:45 Uhr, kam es im Bereich Klosterbergstarße/Muffendorfer Straße in Bad Godesberg zu einem Raub auf einen Obst- und Gemüsestand. Zur Tatzeit fuhr ein noch unbekannter Mann mit einem Motorroller auf den Parkplatz vor dem Verkaufsstand. Der Unbekannte begab sich in den hinteren Teil des Standes, bedrohte hier einen Angestellten unter Vorhalt eines Messers und forderte die Herausgabe von Bargeld aus der Kasse. Der Täter erbeutete Bargeld in noch nicht abschließend festgestelltem Umfang und flüchtete dann auf seinem türkisfarbenen Roller, an dem sich kein Kennzeichen befand, in Richtung Heiderhof.

Die von der alarmierten Polizei eingeleiteten Fahndungs- und Ermittlungsmaßnahmen führten bislang nicht zur Festnahme des Tatverdächtigen, zu dem derzeit folgende Beschreibungsmerkmale vorliegen:

ca. 50 Jahre alt 170 - 180 cm groß schlanke Statur sprach akzentfrei Deutsch gebräunte Haut auffallend faltige Haut in Gesicht und an den Händen hellblaue Jenas dunkelblaue Jacke dunkle Sneaker schwarz-weißer Helm

Das zuständige KK 13 hat die weitergehenden Ermittlungen zu dem Fall übernommen. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0228-150 oder unter KK13.bonn@polizei.nrw.de mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell