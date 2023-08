Feuerwehr Sprockhövel

FW-EN: Einsatz für die Feuerwehr

Sprockhövel (ots)

Am Freitag rückte die Feuerwehr Sprockhövel gegen 10.15 Uhr auf die Autobahn aus. Ein PKW war von der Fahrbahn abgekommen, hat einen Wildzaun durchbrochen und kam in einem Graben zum Stehen. Die Feuerwehr sicherte die Unfallstelle ab. Ein Fahrstreifen der Autobahn wurde während des Einsatzes für den Verkehr gesperrt. Der Fahrer wurde dem Rettungsdienst übergeben. Gegen 10.45 Uhr wurden in einem Paralleleinsatz auf der Querspange im Bereich der Brücke der BAB die Sinkkästen gereinigt, so dass das sich aufgrund des Starkregen gesammelte Regenwasser wieder ordnungsgemäß abfließen konnte.

