POL-CLP: Achim Wach geht in den Ruhestand

Der Name Achim Wach wird für Groß und Klein in Cloppenburg und um zu ein Begriff sein. Nicht verwunderlich, denn der beliebte Hauptkommissar ist seit über zwei Jahrzehnten unter anderem für die Verkehrserziehung in Kindergärten und Schulen zuständig. So kennen heutzutage viele Erwachsene den leidenschaftlichen Polizisten noch aus eigenen Kindheitstagen. Inzwischen dürften auch deren Kinder in den Genuss seiner Verkehrserziehung im Kindergarten gekommen sein. Und nicht wenige Kolleginnen und Kollegen haben gerade wegen ihm den Polizeiberuf ergriffen.

Seit 2003 ist er fest als Verkehrssicherheitsberater (VSB) eingesetzt - unterstützt hatte er in diesem Bereich allerdings schon seit 1994. So wird den meisten Bürgerinnen und Bürgern der Region auch noch Winnie Melony und den jüngeren Jahrgängen Eggbert Eierkopf bekannt sein. Mit den Charakteren "Winnie" und "Eggbert" veranschaulichte Achim Wach, wie wichtig ein Fahrradhelm ist und wie zerbrechlich der menschliche Schädel bei einem Unfall sein kann. Winnie - eine Melone - und Eggbert - ein Ei - wurden hierfür zunächst mit Helm auf den Boden fallen gelassen und anschließend ohne Helm.

Mit solchen humorvollen und spielerischen Aktionen zog er seine jungen Zuschauer jedes Jahr ums Neue in seinen Bann. Doch nicht nur bei den Jüngsten sorgte er für Begeisterung, auch beim älteren Semester war der Polizeibeamte bekannt. In vielen Präventionsveranstaltungen beriet er Menschen aller Altersklassen und klärte über Gefahren im Straßenverkehr auf.

Wie nachhaltig der Eindruck ist, den Achim Wach bei seinen Schützlingen hinterlassen hat, bemerkt man spätestens dann, wenn man ihn auf einem Streifengang begleitet: Von allen Seiten wird er von ehemaligen Schützlingen und Bürgerinnen und Bürgern erkannt und freundlich gegrüßt.

Doch nun ist es für ihn Zeit die Dienstmütze zu nehmen und an den Nagel zu hängen. Achim Wach geht in den Ruhestand.

Im Rahmen einer Feierstunde händigte der Leitende Polizeidirektor Jörn Kreikebaum seinem Kollegen, Polizeihauptkommissar Achim Wach, am 29. September 2023, die Pensionierungsurkunde aus. In einer Rede stellte er seinen Werdegang dar und würdigte seinen unermüdlichen Einsatz für die Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta und die Bürgerinnen und Bürger des Oldenburger Münsterlandes. Er dankte ihm für die jahrelange, vertrauensvolle Zusammenarbeit und seine menschliche und zupackende Art, mit der er tagtäglich seinen Dienst angetreten hat.

"Mit Achim Wach verlässt uns ein engagierter und stets beherzt einschreitender Kollege, der für die Bürgerinnen und Bürger immer ein offenes Ohr hatte und seinen Kolleginnen und Kollegen den Rücken gestärkt hat. Ich bin froh, dass er über die vielen Jahre ein verlässlicher Ansprechpartner im Bereich der Prävention war. Insbesondere die Verkehrserziehung - der erste Kontakt, den Kinder grundsätzlich mit der Polizei haben - hat große Bedeutung. Das lag ihm am Herzen und er hat hier Enormes geleistet - stets mit Humor und auf Augenhöhe der Kinder."

Wie an seinem Werdegang zu sehen ist: Sein dienstliches Herz schlug für die Polizei und insbesondere für die Präventionsarbeit. Und auch privat lässt ihn das Thema nicht los, daher engagiert er sich seit vielen Jahren in der Kreisverkehrswacht - jetzt auch als Geschäftsführer. Und so wird uns und den Bürgerinnen und Bürger wohl auch weiterhin "unser Achim" erhalten bleiben.

Jörn Kreikebaum wünschte ihm abschließend für seinen neuen Lebensabschnitt alles Gute, vor allem Gesundheit.

Werdegang und Persönliches:

Am 4. August 1980 wurde Achim Wach bei der Landespolizei Niedersachsen eingestellt. Seinen Grundlehrgang absolvierte er in Liebenau bei Nienburg (Weser). Anschließend ging es für ihn in die 11. Ausbildungshundertschaft der Bereitschaftspolizei Oldenburg. 1982 konnte er dann den Laufbahnlehrgang an der Polizeischule in Huntlosen besuchen. Nach erfolgreichem Abschluss ging es für Achim Wach nach Cloppenburg. Hier versah er seinen Dienst im Einsatz- und Streifendienst. Von 1989 bis Ende 1990 ließ er sich beurlauben und verbrachte diese Zeit in England. Nach seinem Auslandsaufenthalt kehrte er in den Einsatz- und Streifendienst zurück, bevor er 1994/1995 erstmalig den Bereich der Prävention unterstützte und ab 2003 fest als Verkehrssicherheitsberater (VSB) eingesetzt wurde. Im Wintersemester 2002/2003 konnte Achim Wach außerdem den Aufstiegslehrgang zum gehobenen Dienst in Oldenburg absolvieren und erfolgreich abschließen.

In der Zeit des VSB wirkte er an zahlreichen Verkehrsprojekten mit. Als größte Projekte sind hier "Mit Unfallopfer und Notärzten an die Front" sowie das Schutzengelprojekt zu benennen. Noch in seinem letzten Dienstjahr stellte er gemeinsam mit Andreas Bonk ein neues Präventionsprojekt auf die Beine: "Sicherheit erfahren!".

Achim Wach ist verheiratet und wohnt mit seiner Frau in Cloppenburg. Zusammen haben sie vier Kinder sowie acht Enkelkinder.

