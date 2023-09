POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Cloppenburg und Südkreis

Cloppenburg/Vechta (ots) - Neuscharrel - Vermeintliche Feuerwehrleute Am Mittwoch, 27. September 2023, gegen 15.00 Uhr, gaben sich Unbekannte in einer Siedlung in Neuscharrel als Angehörige einer Berufsfeuerwehr aus und wollten sich unter dem Vorwand, Rauchmelder zu überprüfen, Zugang zu einem Haus verschaffen. Dies wurde durch die Hausbewohner abgelehnt und die Männer in augenscheinlicher Feuerwehruniform entfernten ...

