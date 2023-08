Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Dannenberg - Einbruch in Schnellrestaurant ++ Lüneburg - Junger Motorradfahrer nach Kollision leicht verletzt ++ Reppenstedt - Brennender Pkw auf dem Parkstreifen ++

Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen vom 28.08.2023

Lüneburg

Lüneburg - E-Scooter entwendet - Hinweise

Am 27.08 zwischen 20:00 und 21:45 Uhr entwendeten Unbekannte einen angeschlossenen E-Scooter (Marke: Ninebot) vor einem Wohnhaus in der Klaus-Groth-Straße. Der Roller war mit einem Schloss an einem Geländer gesichert. Es entstand ein Sachschaden von gut 500 Euro.

Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Reppenstedt - Brennender Pkw auf dem Parkstreifen - Hinweise

Am 27.08. gegen 23:00 Uhr wurde Feuerwehr und Polizei ein brennender Pkw im Einemhofer Weg gemeldet. Dort konnte ein brennender Pkw Mercedes auf einem Parkstreifen festgestellt werden. Die beiden dahinter und davor geparkten Pkw wurden durch das Feuer in Mitleidenschaft gezogen. Durch die Feuerwehr Reppenstedt konnte der Brand gelöscht werden. Es entstand ein Sachschaden von mehreren zehntausend Euro. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der Brandstiftung.

Hinweise, insbesondere zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen, nimmt die Polizei Reppenstedt, Tel. 04131-244480, entgegen.

Lüneburg - Pedelecs aus Tiefgarage entwendet - Hinweise

In der Nacht vom 27.08. auf den 28.08. entwendeten Unbekannte zwei Pedelecs, welch sich auf einem Fahrradträger eines Pkw VW befanden. Dieser stand geparkt innerhalb einer Tiefgarage in der Soltauer Straße. Der Wert der beiden Pedelecs der Marke CUBE liegt bei gut 8000 Euro.

Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüneburg - Sachbeschädigungen an Landkreis Gebäuden

Zu mehreren Sachbeschädigungen kam es im Verlauf des vergangenen Wochenendes zwischen dem 25.08. und dem 28.08. Unbekannte schlugen unter anderem die Scheibe einer Eingangstür eines Gebäudes in der Straße Auf dem Michaeliskloster ein. Zudem wurde eine Stabilisierungsstange einer Glaseingangstür eines anderen Gebäudes beschädigt. Es entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro.

Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüneburg - Junger Motorradfahrer nach Kollision leicht verletzt

Zu einem Verkehrsunfall kam es am frühen Morgen des 28.08. gegen 07:30 Uhr auf der Kreisstraße 37 in Höhe der Anschlussstelle Kaltenmoor. Ein 18-jähriger Fahrer eines Leichtkraftrades beabsichtigte von der AS Kaltenmoor aus Richtung Süden kommend, nach rechts in Richtung Wendisch Evern auf die K37 einzubiegen. Hierbei missachtete er im Einmündungsbereich einen von links kommenden und bevorrechtigten 54-Jährigen mit seinem Lkw. Es kam zum Zusammenstoß. Der 18-Jährige wurde leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden von gut 1000 Euro.

Lüchow-Dannenberg

Dannenberg - Einbruch in Schnellrestaurant - Loch in Rückwand geschlagen

In das Gebäude des Schnellrestaurants im Develangring brachen Unbekannte in den Nachtstunden zum 28.08.23 ein. Die Täter hatten mit einem Werkzeug ein Loch in die Rückwand gestemmt, gelangten ins Büro und öffneten mit Werkzeug auch ein Wertgelass im Gebäude. Es entstand erheblicher Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro. Hinweise auch zu verdächtigen Fahrzeugen nimmt die Polizei Lüchow, Tel. 05841-1220, entgegen.

Trebel, OT. Liepe - Einbruch in Wohnhaus - Bargeld erbeutet

In ein Einfamilienhaus in Liepe brachen Unbekannte im Verlauf des Wochenendes zwischen dem 25. und 27.08.23 ein. Die Täter hatten gewaltsam ein Fenster geöffnet, durchsuchten das Gebäude und erbeuteten Bargeld. Es entstand ein Schaden von einigen tausend Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüchow, Tel. 05841-1220, entgegen.

Zernien - bei Starkregen aufgefahren

Zu einem Auffahrunfall kam es in den Nachmittagsstunden des 27.08.23 auf der Bundesstraße 191. Ein 36 Jahre alter Fahrer eines Pkw Seat war gegen 15:20 Uhr von Sellin in Richtung Zernien unterwegs und hatte dabei gegen 15:20 Uhr aufgrund Starkregens und schlechter Sicht einen vor ihm auf einen Parkplatz nach rechts abbiegenden Pkw BMW einer 56-Jährigen übersehen. Die 39 Jahre alte Beifahrerin im Seat erlitt leichte Verletzungen. Es entstand ein Sachschaden von gut 5.200 Euro.

Lüchow - Einbruch in Wohnhaus

In ein Einfamilienhaus im Burgmühlenweg brachen Unbekannte in der Nacht zum 27.08.23 ein. Die Täter hatten gewaltsam die Haustür aufgebrochen, durchsuchten das Gebäude und verließen dieses wieder vermutlich ohne Beute. Es entstand Sachschaden von gut 1.000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüchow, Tel. 05841-1220, entgegen.

Uelzen

Bad Bevensen - in leerstehendes Hotelgebäude eingebrochen - nichts mitgenommen

In ein leerstehendes Hotelgebäude im Lerchenweg brachen Unbekannte im Verlauf der letzten Wochen zwischen dem 19. und 27.08.23 ein. Die Täter hatten eine Fensterscheibe eingeschlagen und brachen im Inneren auch die Tür zu einem Heizungskeller auf. Gestohlen wurde nichts. Es entstand ein Sachschaden von gut 400 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Bad Bevensen, Tel. 05821-97655-0, entgegen.

Uelzen - Auslieferungsfahrer übersehen - leicht verletzt

Einen 19 Jahre alten Auslieferungsfahrer mit seinem Kleinkraftrad übersah ein 27 Jahre alter Fahrer eines Pkw Seat in den Abendstunden des 27.08.23 in der Veerßer Straße. Der Seat-Fahrer hatte gegen 19:45 Uhr aus einer Parkbucht am Fahrbahnrand ausgeparkt und stieß dabei seitlich mit dem Auslieferungsfahrer zusammen. Dieser stürzte und verletzte sich leicht. Es entstand ein Sachschaden von gut 750 Euro.

Rosche - uneinsichtiger Ladendieb

Mehrere Lebensmittel liess ein 22-Jähriger in den Morgenstunden des 28.08.23 bei einem Discounter in der Lüchower Straße mitgehen. Als ihn eine Mitarbeiterin gegen 10:00 Uhr an der Kasse ertappte und ihn stoppte, wurde der Mann aufbrausend, beleidigte und bedrohte die Mitarbeiterin und verzehrte provokant die Lebensmittel vor den Augen der Mitarbeiterin. Die alarmierte Polizei leitete ein Strafverfahren wegen Ladendiebstahls ein.

