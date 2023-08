Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ nach Kollision im Krankenhaus verstorben ++ 56-Jährige kollidiert auf Kreisstraße mit Gegenverkehr ++

Lüneburg (ots)

++ nach Kollision im Krankenhaus verstorben ++ 56-Jährige kollidiert auf Kreisstraße mit Gegenverkehr ++

Landkreis Uelzen - Bienenbüttel

Zu einem Folgeschweren Verkehrsunfall mit tödlichem Ausgang kam es in den Nachmittagsstunden des 27.08.23 auf der Kreisstraße 42 zwischen Bienenbüttel und Niendorf (LK Uelzen). Eine 56 Jahre alte Fahrerin eines Pkw Ford KA aus dem Landkreis Lüneburg war gegen 15:00 Uhr von Bienenbüttel in Fahrtrichtung Niendorf aus bisher ungeklärter Ursache in einer Rechtskurve nach links auf die Gegenfahrbahn gekommen. Hier stellte sich der Pkw quer und kollidierte mit der Beifahrerseite mit einem entgegenkommenden Citroen C4. Im Citroen befanden sich ein 28 Jahre alter Mann und seine im 9. Monat schwangere 29 Jahre alte Frau. Beide werden bei dem Unfall leicht verletzt (nicht lebensbedrohlich) und ins Klinikum Uelzen bzw. Lüneburg verbracht. Die 56 Jahre alte Ford-Fahrerin erlitt schwerste Verletzungen, war noch am Unfallort reanimationspflichtig und verstarb in der Folge im Klinikum in Lüneburg aufgrund ihrer schweren Verletzungen.

Es entsteht ein Sachschaden von gut-30.000 Euro. In Absprache mit der Staatsanwaltschaft Lüneburg wurde ein Gutachter eingeschaltet. Parallel war die Kreisstraße 42 für mehrere Stunden voll gesperrt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen, übermittelt durch news aktuell