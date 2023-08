Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Pedelec entwendet - mit GPS-Tracker in Hamburg geortet und sichergestellt ++ Brand in Heizkessel für Trocknungsanlage eines Getreidesilos ++ "im größeren Stil zugegriffen" ++

Lüneburg (ots)

Presse - 24.08.2023 ++

Lüneburg

Lüneburg - Körperverletzung in der Bushaltestelle - 41-Jährige leicht verletzt

In den frühen Abendstunden des 23.08. kam es im Bereich einer Bushaltestelle Am Sande zu einer Körperverletzung. Nach bisherigen Erkenntnissen schlug ein 42-Jähriger eine 41-Jährige, sodass diese stürzte und sich leicht verletzte. In dem Zuge trat der 42-Jährige mehrfach nach dem am Boden liegenden Opfer. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet.

Lüneburg - Zwei Leichtverletzte nach Körperverletzung

Zu einer weiteren Körperverletzung innerhalb einer Wohnung im Bereich Kaltenmoor kam es am 23.08. gegen 20:30 Uhr. Ein 34-Jähriger trat die Wohnungstür innerhalb eines Mehrfamilienhauses ein und attackierte daraufhin die 29-jährige Bewohnerin und verletzte diese leicht. Seine in der Wohnung befindliche 37-jährige Freundin wurde ebenfalls durch ihn attackiert und verletzt, sodass beide mit einem Rettungswagen ins Klinikum gebracht wurden.

Lüneburg - Geldbörse aus Handtasche entwendet

Zu einem Geldbörsendiebstahl kam es am 23.08. zwischen 11:30 und 12:00 Uhr innerhalb eines Supermarktes im Nindorfer Moorweg. Eine 85-jährige Kundin hatte ihre Handtasche an ihren Rollator gehängt. An der Kasse stellte sie das Fehlen ihrer Geldbörse samt Bargeld und Dokumenten fest. Es entstand ein Sachschaden von gut 100 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Bleckede, Tel. 05852-951170, entgegen.

Lüneburg - Pedelec entwendet - mit GPS-Tracker in Hamburg geortet und sichergestellt

Am 23.08. zwischen 18:00 und 22:30 Uhr entwendeten Unbekannte ein angeschlossenes Pedelec in der Ritterstraße. Durch den Eigentümer konnte das Fahrrad dank eines GPS-Trackers im Bereich Hamburg geortet werden. Mit Unterstützung der Hamburger Polizei wurde das Fahrrad im Wert von gut 4000 Euro aufgefunden und in der Folge sichergestellt. Die Polizei ermittelt.

Hinweise, wie Sie ihr Fahrrad vor Diebstählen schützen können, finden sie unter:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/59488/5475584

Lüneburg - Diebstahl aus Pkw - Zeugen gesucht

Am 23.08. zwischen 17:30 und 21:00 Uhr entwendeten Unbekannte ein Notebook und ein Smartphone aus einem geparkten Pkw Volvo in der Kalandstraße. Hierzu wurde eine Scheibe eingeschlagen und das auf dem Beifahrersitz befindliche Diebesgut entwendet. Es entstand ein Sachschaden von über 2000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüchow-Dannenberg

Clenze - Brand in Heizkessel für Trocknungsanlage eines Getreidesilos

Zu einem Brand in einem Heizkessel der Trocknungsanlage eines Getreidesilos auf der Anlage der VSE in der Ostpreußenstraße in Clenze kam es in den frühen Abendstunden des 23.08.23 gegen 18:00 Uhr. Die Feuerwehr Clenze war im Löscheinsatz vor Ort. Das Feuer hatte sich bereits vom Heizkessel auf den Getreideinnensilo ausgebreitet, so dass größerer Sachschaden entstand. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Lüchow, OT. Reetze - von der Fahrbahn abgekommen und mit Baum kollidiert - Alkoholeinfluss!? ausgewichen?!

Leichte Verletzungen erlitt ein 34 Jahre alter Fahrer eines Pkw Kia in den Nachmittagsstunden des 23.08.23 auf dem Ortsverbindungsweg Lüchow - Reetze. Der Kia-Fahrer war gegen 14:45 Uhr ins Schleudern gekommen, nach links von der Fahrbahn abgekommen und kollidierte mit einem Straßenbaum. Es entstand ein Sachschaden von gut 10.000 Euro. Bei dem 34-Jährigen, der mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht wurde, wurde eine Alkoholisierung festgestellt. Parallel gab der Mann an, dass er aufgrund eines anderen Fahrzeugs ausweichen musste. Die Polizei ermittelt. Hinweise auch von möglichen Zeugen/anderer Verkehrsteilnehmer nimmt die Polizei Lüchow, Tel. 05841-1220, entgegen.

Jameln, OT. Breselenz - Rasenmäherroboter geklaut

Einen Rasenmäherroboter stahlen Unbekannte in den Morgenstunden des 24.08.23 zwischen 09:00 und 09:30 Uhr von einem Grundstück in der Meisterstraße. Die Täter konnten den Mähroboter abtransportieren, so dass ein Schaden von mehr als 1.000 Euro entstand. Hinweise nimmt die Polizei Dannenberg, Tel. 05861-98576-0, entgegen.

Uelzen

Uelzen - Umhängetasche weggenommen!? - Polizei ermittelt

Den Raub seiner Umhängetasche brachte ein 43-Jähriger in der Nacht zum 24.08.23 zur Anzeige. Der Mann hatte sich gegen 01:45 Uhr telefonisch gemeldet und angegeben, dass er gerade am Bahnhof in Uelzen durch sechs Personen beraubt worden wäre. Dabei soll er auch mit einer Stange geschlagen worden sein. Einsatzkräfte der Bundespolizei konnten den Mann nicht am Bahnhof feststellen. Parallel eintreffende Beamte der Uelzener Polizei stellten den wild gestikulierenden Mann aus der Region dann in der Bahnhofstraße/Ecke St-Viti-Straße fest. Er gab an, dass ihn sechs Personen bedrängt und dann seine Umhängetasche entrissen hätten. Mit einer Stange geschlagen wurde er jedoch doch nicht. Der 43-Jährige war unverletzt, stand jedoch vermutlich unter Drogeneinfluss. Fahndungsmaßnahmen nach möglichen Personen im Bereich Bahnhof/Innenstadt verliefen ohne Erfolg. Die weiteren Ermittlungen dauern an. Hinweise auch von möglichen Zeugen zu Personen am Bahnhof/ZOB gegen 01:30 Uhr nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-9300, entgegen.

Uelzen - "im größeren Stil zugegriffen" - Ladendiebe festgehalten

Drei von insgesamt vier Ladendieben konnte ein Ladendetektiv in den Nachmittagsstunden des 23.08.23 nach Verlassen eines Einkaufsmarktes in der Fischerhofstraße an ihrem Pkw stellen. Der vierte Täter konnte ermittelt werden. Die Männer im Alter von 19, 29, 49 und 50 Jahren mit Meldeadressen in Bad Bodenteich, Wolfsburg und Braunschweig hatten gegen 17:15 Uhr gemeinsam versucht insgesamt 11 Flaschen Whisky und 25 Flaschen Haarshampoo im Wert von gut 350 Euro aus dem Markt zu stehlen. Die Polizei nahm die Männer vorläufig fest und ermittelt wegen "bandenmäßigem" Ladendiebstahl.

Uelzen - Radfahrer fährt gegen haltenden Pkw und haut ab

Wegen Verkehrsunfallflucht ermittelt die Polizei gegen einen Radfahrer nach einem Vorfall in den Mittagsstunden des 19.08.23 im Kreisverkehr Esterholzer Straße. Der Mountain-Biker war gegen 11:00 Uhr im Kreisverkehr am Hammersteinplatz auf dem dortigen Gehweg unterwegs, schnitt die Kurve und fuhr dann gegen einen in der Esterholzer Straße an der Haltelinie stehenden Pkw VW Caddy. Danach fuhr der Radfahrer einfach weiter, obwohl Sachschaden entstand. Der Mann wird wie folgt beschrieben: kurze, dunkle Hose sowie graues, kurzes T-Shirt. Der Mann hatte eine Glatze, einen 3-Tage-Bart und fuhr Barfuß. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

