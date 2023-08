Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Lüneburg - Pkw mit Eisenstange beschädigt - Verursacherin in Gewahrsam genommen ++ Uelzen - Zapfhahn beim Tanken vergessen und abgehauen ++

Lüneburg (ots)

Pressemitteilung der

Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen vom 22.08.2023

Lüneburg

Lüneburg - Auseinandersetzung auf den Sülzwiesen

Im Rahmen eines Streites am 21.08. gegen 19:30 Uhr kam es im Bereich der Sülzwiesen zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Eine 22-Jährige stritt mit ihrem 26-jährigen Partner. Im Zuge des Streites schlug die 22-Jährige zu und verletzte den 26-Jährigen. Dieser wehrte sich und schlug seine Partnerin ebenfalls. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet.

Lüneburg - Ladendieb entwendet mehr als 40 Dosen Energydrink

Zu einem Ladendiebstahl kam es am 21.08. gegen 21:30 Uhr in einem Supermarkt in der Straße Am Alten Eisenwerk. Ein 23-Jähriger packte sich mehr als 40 Dosen Energydrink in seinen Rucksack und beabsichtigte den Kassenbereich zu passieren ohne die Dosen zu bezahlen. Dies wurde durch einen Mitarbeiter beobachtet und der 23-Jährige gestoppt. Zudem hatte er bereits ein Hausverbot für das Geschäft. Entsprechende Strafverfahren wegen Diebstahls und Hausfriedensbruches wurden eingeleitet.

Lüneburg - Pkw auf Parkplatz beschädigt - Hinweise

Am 21.08. zwischen 07:00 und 17:00 Uhr beschädigten Unbekannte einen geparkten Pkw Mazda auf einem Parkplatz im Wienebütteler Weg. Der Pkw wurde mit einem unbekannten Gegenstand von der Fahrzeugfront bis zum Heck der Beifahrerseite zerkratzt, sodass ein Sachschaden von gut 1000 Euro entstand.

Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüneburg- Junger Mann nach Schlägen gegen den Kopf verletzt - drei Verdächtige vorläufig festgenommen

Zu einer körperlichen Auseinandersetzung kam es am 21.08. gegen 22:00 Uhr im Bereich der Olof-Palme-Straße. Durch Zeugen wurden Schreie gemeldet, sodass Polizeibeamte einen 18-Jährigen ausfindig machen konnten. Dieser wies Kopfverletzungen auf. In der Folge wurde er im Klinikum behandelt. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde der 18-Jährige durch drei junge Männer mit einem Schlaggegenstand angegriffen und verletzt. Die Männer im Alter von 25, 22 und 20 Jahren konnten im Verlauf der Abendstunden ermittelt und vorläufig festgenommen werden. In einem durch die Täter geführten Pkw wurden Betäubungsmittel aufgefunden. Die genauen Hintergründe zu der Auseinandersetzung sind derzeit noch nicht geklärt. Die Polizei ermittelt.

Lüneburg - Pkw mit Eisenstange beschädigt - Verursacherin in Gewahrsam genommen

Zu einer Sachbeschädigung an einem Pkw kam es am 21.08. gegen 23:20 Uhr in der Dahlenburger Landstraße. Eine in den vergangenen Tagen bereits häufiger auffällige 51-jährige Lüneburgerin schlug mit einer Eisenstange auf einen geparkten Pkw Opel Corsa ein, sodass dieser im Bereich der Frontscheibe beschädigt wurde. Kurzzeitig darauf fiel die 51-Jährige erneut auf, da sie sich unter anderem auf die Dahlenburger Landstraße legte. Aus diesem Grund verbrachte die Dame die Nacht in der Zelle.

Lüchow-Dannenberg

Lüchow - alkoholisiertem Opfer mit der Faust ins Gesicht geschlagen

Mehrere Schläge eines Unbekannten mit der Faust ins Gesicht erhielt ein alkoholisierter 39-Jähriger in den späten Abendstunden des 21.08.23. Eine Streifenwagenbesatzung hatte den Mann mit einer Platz- und Schürfwunde im Rahmen der Streife in der Lange Straße angetroffen. Er gab ab, dass ihn jemand zwischen 22:45 und 23:15 Uhr unvermittelt geschlagen hätte. An weitere Dinge konnte sich der Lüchower, bei dem ein Atemalkoholwert von 1,49 Promille festgestellt wurde, nicht erinnern. Die weiteren Ermittlungen dauern an. Hinweise nimmt die Polizei Lüchow, Tel. 05841-1220, entgegen.

Uelzen

Uelzen - Zapfhahn beim Tanken vergessen und abgehauen

Wegen Verkehrsunfallflucht ermittelt die Polizei gegen den Fahrer/Nutzer eines Pkw Opel Zafira aus Uelzen nach einem "Missgeschick" beim Tanken in der Nacht zum 20.08.23. Der Fahrer des Opel hatte gegen 04:20 Uhr an der Tankstelle in Neu Ripdorf getankt und augenscheinlich beim Wegfahren den Tankstutzen vergessen. Der Opel fuhr los und riss den Stutzen mit Schlauch aus der Säule. Der Verursacher bemerkte den Vorfall, hielt und steckte den beschädigten Zapfhahn samt Schlauch wieder in der Säule. Danach haute der Fahrer mit dem Pkw ab. Es entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro. Die Polizei ermittelt und wertet dazu auch Videomaterial aus.

Bad Bevensen - E-Scooter ohne Pflichtversicherung

Mit einem E-Scooter ohne entsprechender Pflichtversicherung stoppte die Polizei einen 29-Jährigen in den frühen Nachmittagsstunden des 21.08.23 in der Römstedter Straße. Ihn erwartet ein entsprechendes Strafverfahren.

Mit E-Scootern sicher ans Ziel. Was müssen Sie alles beachten, um möglichst sicher mit dem E-Scooter unterwegs zu sein? - Hier nochmal zum Überblick die "Big Points":

Mindestalter -> 14 Jahre

Betriebserlaubnis (für den E-Scooter) erforderlich Aktuelle Versicherungsplakette Helm (stylische Gründe und schützt den Kopf) wäre klasse Führerschein nicht erforderlich Nutzung: auf keinen Fall zu zweit Problem Alkohol -> "strenge Alkoholregeln" (0,0 Promille für Fahranfänger), Grenzwerte wie beim Autofahren Problem Drogen ("Finger weg davon!") Abbiegen (Schulterblick, Handzeichen, Kontrollblick, rum) Wo darf ich fahren? -> mit vielen Beispielen ... auf der Fahrbahn oder Radweg (Nicht auf dem Gehweg; nicht in Fußgängerzonen) Keine Handynutzung -> nur mit installierter Halterung

Weitere Infos unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/59488/5576392

Original-Content von: Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen, übermittelt durch news aktuell