POL-LG: ++Wochenendpressemeldung der PI Lüneburg/Lüchow-D/Uelzen vom 18.-20.08.2023++

Pressemeldung der Polizei Lüneburg/Lüchow-D./Uelzen vom 18.-20.08.2023 Eine Reihe häuslicher Gewalten beschäftigte die Polizei Lüneburg am Wochenende. Freitag, 12.15 Uhr In Kaltenmoor wurde einem stark alkoholisierten 48-jährigen Mann eine sog. Wegweisung für 9 Tage aus der gemeinsamen Wohnung ausgesprochen, nachdem er seine 54-jähige Lebensgefährtin angegriffen hat. Diese wurde leicht verletzt. Ebenfalls in Kaltenmoor kam es am Samstag gegen 15.15 Uhr zu einer häuslichen Gewalt zwischen Bruder (21 J.) und seiner Schwester (15.J). Hierbei schlug der Bruder seiner Schwester mehrmals mit der Faust ins Gesicht. Auch hier wurde eine Wegweisung von 10 Tagen gegen den Bruder ausgesprochen. Fast zeitgleich hierzu kam es wenige Häuser weiter zu einer weiteren Körperverletzung im häuslichen Bereich. Jetzt schlug ein 39-Jähriger seiner 37-jährigen Lebensgefährtin mit der Hand ins Gesicht, zog ihr an den Haaren und bedrohte sie. Auch hier wurde der Schläger aus seiner Wohnung für 9 Tage verwiesen. Freitag, 13.00 - 14.00 Uhr Unbekannte schlugen die Seitenscheibe eines im Parkhaus Auf dem Wüstenort geparkten Pkw ein und entwendeten ein kleines Säckchen mit Kleingeld aus der Mittelkonsole. Samstag, 06.00 Uhr Zwischen mehreren betrunkenen Personen kam es im Bereich des Stintmarktes/Bei der Abtspferdetränke zu einer Schlägerei. Eine Person wurde hierdurch verletzt. Es wurden Strafanzeigen eingeleitet.

Im Verlaufe des Wochenendes wurden insgesamt 9 Strafanzeigen wegen Ladendiebstählen in unterschiedlichen Geschäften der Lüneburger Innenstadt polizeilich angezeigt.

Polizeikommissariat Uelzen

Brand

Am Samstag geraten in den frühen Morgenstunden kurz nach Mitternacht auf einem Hinterhof in der Oldenstädter Straße in Uelzen einige Mülltonnen in Brand. Die Feuerwehr kann ein Übergreifen der Flammen auf angrenzende Garagen verhindern, die Tonnen selbst sind nicht mehr zu retten. Die Gesamtumstände lassen aktuell den Verdacht aufkommen, dass das Feuer nicht versehentlich entstanden ist. Ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Brandstiftung ist eingeleitet worden. Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zum Hergang machen können.

Schlägerei mit Biss

Nachdem sich in der Lüneburger Straße in Uelzen in den frühen Morgenstunden des Samstags kurz vor 4:00 Uhr fünf, teilweise alkoholisierte Männer im Alter von 22 bis 30 Jahren geprügelt hatten, beißt der 30-Jährige einem seiner Widersacher (22 J. alt) in den Daumen und in den Rippenbereich, einem zweiten (23 J. alt) unter die Brust. Die beiden Männer erleiden hierdurch entsprechende Verletzungen. Der körperlichen Auseinandersetzung war ein Streitgespräch vor dem Café Komma vorausgegangen. Gegen die fünf Männer sind nun Ermittlungsverfahren eingeleitet worden.

Völlig im Wahn!!!

Nachdem ein 18-Jähriger bereits Samstagabend gegen 23:00 Uhr in einem psychisch auffälligen Zustand im Bereich der Meierstraße in Uelzen für einen Polizeieinsatz sorgte, wird derselbe junge Mann schon in den Morgenstunden am Sonntag wieder auffällig. Gegen 7:30 Uhr springt der nun höchst aggressive Mann auf vorbeifahrende Autos und schlägt wild auf Motorhauben und Windschutzscheiben ein. Die Fahrzeuge werden hierbei stark beschädigt. Die beiden völlig verängstigten Autofahrer wählen den Notruf. Der Mann muss durch die eingesetzten Polizeibeamten zu Boden gebracht und fixiert werden, nachdem er Widerstand leistete. Augenscheinlich unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln scheint der 18-Jährige unter Verfolgungswahn zu leiden. Der selbsternannte "...FBI-Agent mit eingepflanztem Energie-Chip..." wird zunächst in Gewahrsam genommen und dort anschließend auf Grund seines psychischen Ausnahmezustandes durch einen Arzt begutachtet. Zudem wird ihm eine richterlich angeordnete Blutprobe entnommen. Der Heranwachsende wird im Anschluss an die Begutachtung in die Psychiatrie eingewiesen. Durch die Polizei werden entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet, für die sich der Mann nun verantworten muss.

Polizeikommissariat Lüchow

Gartow - Betrugmasche über WhatsApp - Auf eine "WhatsApp"-Betrugsmasche fiel am Mittwoch ein 75-jähriger aus der Gemeinde Gartow herein. Der Mann hatte mehrere Nachrichten auf seinem Handy von einer Person erhalten, die sich als sein Sohn ausgab und vortäuschte, wichtige Rechnungen nicht bezahlen zu können, da das Online-Banking vorübergehend deaktiviert sei. Das Opfer überwies in der Folge mehr als 4.000 EUR auf das Bankkonto des Täters. Als der 75-jährige einen Tag später telefonisch Kontakt mit seinem echten Sohn hatte, wurde der Betrug aufgedeckt.

Dannenberg - Trunkenheitsfahrt mit 3,19 Promille - Ein 58-jähriger Fahrzeugführer aus Dannenberg fiel am Freitagnachmittag anderen Verkehrsteilnehmern durch das Fahren von Schlangenlinien auf. Als eine Streifenwagenbesatzung wenig später am Wohnort des Fahrzeugführers eintraf, konnte dieser im einem deutlich alkoholisierten Zustand angetroffen werden. Ein daraufhin durchgeführter Atemalkoholtest ergaben 3,19 Promille. Da das Fahrzeug des Fahrzeugführers sich zudem einem stark beschädigten Zustand befand, erwartet den Fahrzeugführer neben einem Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr auch noch ein Verfahren wegen Verkehrsunfallflucht.

Gartow - Randalierer beleidigt Polizeibeamte und leistet Widerstand - In Gartow hat am Samstagnachmittag ein 47 Jahre alter Mann auf einem Campingplatz randaliert und sich laut Zeugen in einem psychischen Ausnahmezustand befunden. Die daraufhin eingetroffene Streifenwagenbesatzung wurde während der Sachverhaltsklärung zunächst mehrfach durch den Randalierer beleidigt. Bei der anschließenden Ingewahrsamnahme zur Gefahrenabwehr leistete der Randalierer auch noch Widerstand. Ihn erwarten nun Strafverfahren wegen Beleidigung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte.

Lüchow - Auseinandersetzungen in einer Wohnunterkunft Am späten Samstagabend ist es in einer Wohnunterkunft in einem Lüchower Ortsteil zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem dortigen Bewohner und einer Besucherin gekommen. Hierbei soll die Besucherin den Bewohner unter anderem mit zwei Klappmessern bedroht haben. Gegen beide Personen wurden Strafverfahren eingeleitet.

Lüchow - Motorradfahrer stürzt alleinbeteiligt auf Landstraße - Der Fahrer eines Motorrollers mit Sozia ist am Sonntagvormittag alleinbeteiligt auf der Landstraße 261 in Höhe der Ortslage Klennow gestürzt. Die Ursache des Unfalls könnte ein technischer Defekt am Fahrzeug gewesen sein. Beide Personen wurden leicht verletzt in das Klinikum in Dannenberg eingeliefert.

