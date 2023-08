Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Lüneburg - Küchenbrand in Wohnung ++ Bleckede - Pkw-Fahrer nach Unfall leicht verletzt ++ Dannenberg - Scheiben von abgestellten Bussen zerkratzt ++

Lüneburg (ots)

Pressemitteilung der

Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen vom 17.08.2023

Lüneburg

Lüneburg - Lastenrad entwendet - Hinweise

Am 16.08. zwischen 08:00 und 17:30 Uhr entwendeten Unbekannte ein angeschlossenes Lastenrad der Marke Riese und Müller aus dem Fahrradport am Lüneburger Bahnhof. Es entstand ein Sachschaden von mehr als 6000 Euro.

Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüneburg - Flüchtender Ladendieb gestellt - weiteres Diebesgut gefunden

Am 16.08. gegen 14:00 Uhr entwendete ein 25-Jähriger in einem Ladengeschäft in der Großen Bäckerstraße mehrere Parfüms. In der Folge verließ er das Geschäft ohne diese zu bezahlen. Im Rahmen einer Fahndung konnte der 25-Jährige angetroffen werden. Zudem konnte weiteres Diebesgut bei dem jungen Mann aufgefunden werden. Entsprechende Strafverfahren wegen Ladendiebstahls wurden eingeleitet.

Lüneburg - Küchenbrand in Wohnung - Keine Verletzten

Zu einem Küchenbrand kam es in den späten Nachmittagsstunden des 16.08. in der Wandfärberstraße. Nach bisherigen Erkenntnissen gerieten Gegenstände auf einer eingeschalteten Herdplatte gegen 17:00 in Brand, sodass ein offenes Feuer innerhalb der Wohnung entstand. Der Brand wurde durch die Feuerwehr Lüneburg gelöscht. Auch der in der Wohnung befindliche 21-jährige Bewohner blieb unverletzt. Am Haus entstand Gebäudeschaden. Der Brandort wurde durch Polizeibeamte beschlagnahmt. Es entstand ein Sachschaden von mehreren zehntausend Euro.

Lüneburg - E-Scooter-Fahrer nach Unfall leicht verletzt

Am 16.08. kam es gegen 10:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall im Bereich der Soltauer Straße. Ein 76-jähiger Fahrer eines Pkw Mercedes beabsichtigte von einem Tankstellengelände nach rechts in den fließenden Verkehr einzufahren. Hier missachtete er die Vorfahrt eines von rechts kommenden 24 Jahre alten E-Scooter-Fahrers. Dieser stürzte und verletzte sich leicht. Es entstand ein Sachschaden von mehr als 1000 Euro.

Bleckede - Pkw-Fahrer nach Unfall leicht verletzt

Zu einem Verkehrsunfall kam es am 16.08. gegen 17:30 Uhr auf der Landesstraße 221. Ein 79-jähriger Fahrer eines Pkw Mercedes befuhr die Bokelstraße und beabsichtigte nach links auf die L221 einzubiegen. Hierbei missachtete der 79-Jährige die Vorfahrt eines 32-Jährigen mit seinem Pkw VW, sodass zur Kollision kam. Beide Fahrer wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Es entstand hoher Sachschaden von gut 28.000 Euro.

Lüchow-Dannenberg

Dannenberg - Scheiben von abgestellten Bussen zerkratzt - weitere Scheibe zerspringt

Mehrere Scheiben von zwei auf dem Parkplatz einer Spedition in der Bahnhofstraße abgestellten Bussen zerkratzten Unbekannte im Zeitraum vom 15. auf den 16.08.23. Parallel zersprang eine weitere Scheibe, so dass ein Sachschaden von gut 2.000 Euro entstand. Die Polizei ermittelt. Hinweise nimmt die Polizei Dannenberg, 05861-98576-0, entgegen.

Uelzen

Uelzen - Kollision zwischen Traktor und Pkw - 15.000 Euro Schaden

Zu einer Kollision zwischen einem überholenden Pkw und einem Traktor kam es in den Nachmittagsstunden des 16.08.23 auf der Bundesstraße 191. Beide Fahrzeuge waren gegen 17:00 Uhr auf der Bundesstraße von Uelzen in Richtung Stöcken unterwegs, als der 37 Jahre alte Fahrer des Pkw VW Tiguan beim Passieren des Ortsausgangs zum Überholmanöver ansetzte. Während des Überholvorgangs bog der Traktorfahrer nach links auf einen Acker ab, so dass es zu Kollision kam. Der 37-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Es entstand ein Sachschaden von gut 15.000 Euro.

Uelzen - Laubgebläse mitgenommen

Ein auf dem Gehweg bei Arbeiten abgelegtes Laubgebläse nahmen Unbekannte in den frühen Abendstunden des 16.08.23 in der Hauenriede mit. Dabei nutzten die Diebe zwischen 18:00 und 18:30 Uhr eine günstige Gelegenheit und verschwanden mit dem Gebläse. Es entstand ein Schaden von gut 300 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

