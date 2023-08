POL-LG: ++ alkoholisierten Mann "beraubt" - Täter wird mit Diebesgut auffällig - nach Widerstand in Gewahrsam genommen ++ Brennender Transporter - Zeugen gesucht ++ Unbekannter entwendet Bargeld aus ...

Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

Lüneburg (ots)

Presse - 15.08.2023 ++

Lüneburg

Lüneburg - E-Scooter entwendet - Hinweise

Am 14.08. zwischen 19:20 und 20:00 Uhr entwendeten Unbekannte einen angeschlossenen E-Scooter der Marke Ninebot in der Straße An der Weide. Es entstand ein Sachschaden von gut 600 Euro. Am 14.08. zwischen 18:10 und 18:15 Uhr wurde innerhalb der Lüneburger Innenstadt ein weiterer E-Scooter entwendet. Dieser befand sich angeschlossen an einem Fahrradständer in unmittelbarer Nähe zur St.-Johanniskirche. Es entstand ein Sachschaden von gut 800 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüneburg - Versuchter Einbruch in Grundschule - Hinweise

Zwischen dem 11.08. und dem 14.08. versuchten Unbekannte in eine Grundschule in der Friedrich-Ludwig-Jahn-Straße einzubrechen. Hierbei wurde eine Tür beschädigt. Ein Eindringen in die Schule hat nach derzeitigen Ermittlungen nicht stattgefunden. Es entstand ein Sachschaden von gut 1000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüneburg - Diebstahl aus Pkw - Hinweise

Am 14.08. zwischen 18:00 und 21:30 Uhr schlugen Unbekannte die Scheibe eines geparkten Pkw Citroen in der Haagestraße ein. Aus diesem wurde eine Bauchtasche mit diversen Dokumenten und Bargeld entwendet, sodass ein Sachschaden von gut 500 Euro entstand. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Handorf - Brennender Transporter - Zeugen gesucht

In der Nacht zum 15.08. geriet gegen 00:30 Uhr ein Transporter Fiat Ducato im Bereich des Lüneburger Weges auf einem Parkplatz aus bislang ungeklärter Ursache in Brand. Durch die Feuerwehr Handorf wurde dieser gelöscht. Das Fahrzeug wurde durch das Feuer erheblich zerstört, sodass ein Sachschaden von gut 30.000 Euro entstand. Verletzt wurde niemand. Die Polizei hat die Brandermittlungen aufgenommen. Hinweise nimmt die Polizei Bardowick, Tel. 04131-799400, entgegen.

Lüneburg - Roller entwendet - Hinweise

Am 14.08. zwischen 18:00 und 22:45 Uhr entwendeten Unbekannte ein verschlossenes Mofa (G2 Speedy) von einem Grundstück in der Dessauer Straße. Der Sachschaden liegt bei gut 350 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüneburg - Unbekannter entwendet Bargeld aus Kasse - Hinweise

Am 15.08. kam es gegen 11:00 Uhr zu einem Ladendiebstahl in der Straße Am Berge. Eine männliche Person begab sich innerhalb eines Geschäftes in Richtung einer Kasse und entwendete aus dieser eine geringe Menge Bargeld. Der unbekannte Verursacher flüchtete in der Folge in Richtung Am Sande. Eine Fahndung nach dem Dieb verlief negativ. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Brietlingen - Brand einer Fritteuse - Keine Verletzten

Am 15.08. kam es gegen 11:20 Uhr zu einem Brand innerhalb eines Imbisses im Bereich der Bundesstraße. Nach bisherigen Erkenntnissen geriet eine Fritteuse innerhalb des Imbisses aus bislang ungeklärter Ursache in Brand. Der Brand konnte durch die Feuerwehren Brietlingen und Artlenburg gelöscht werden. Verletzt wurde niemand, zudem entstand kein Gebäudeschaden. Der Sachschaden innerhalb der Küche liegt bei mehreren tausend Euro. Für die Löscharbeiten musste die Bundesstraße zeitweise voll gesperrt werden.

Lüchow-Dannenberg

Lüchow - alkoholisierten Mann "beraubt" - Täter wird mit Diebesgut auffällig - nach Widerstand in Gewahrsam genommen

Wegen räuberischen Diebstahls und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt die Polizei gegen einen bereits mehrfach polizeilich in Erscheinung getretenen 41-Jährigen. Bereits in den frühen Morgenstunden des 15.08.23 wurde ein betrunkener 49-Jähriger Opfer in der Dannenberger Straße eines räuberischen Diebstahls. Gegen 04:00 Uhr hatte ein zuerst Unbekannter dem stark alkoholisierten Mann u.a. die Halskette, Geldbörse und Schuhe geklaut. Der 49-Jährige, bei dem ein Alkoholwert von 1,97 Promille festgestellt wurde, erlitt Schürfwunden, konnte sich parallel nur noch an wenige Details erinnern.

Noch in den Morgenstunden des 15.08.23 fiel dann nicht zum ersten Mal der 41 Jahre alte ukrainsche Staatsbürger im Bereich einer Parkbank in der Seerauer Straße auf. Gegen 09:15 Uhr zündete der Mann dort Zeitungen an und ließ diese herumliegen. Bei der Kontrolle des 41-Jährigen stellten die Beamten verschiedene Gegenstände (Diebesgut) aus dem räuberischen Diebstahl bei dem 41-Jährigen fest und sicher. Der Mann wurde renitent und leistete Widerstand. Er wurde vorerst in Polizeigewahrsam genommen. Über weitere strafprozessuale Maßnahmen und eine mögliche Festnahme wird in Absprache mit der Staatsanwaltschaft Lüneburg entschieden. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Lüchow - Anwohner stört Fahrraddiebe beim Versuch Fahrradschloss zu durchsägen - drei Männer flüchten

Ein in der Drawehner Straße an einem Laternenpfahl angeschlossenes Mountainbike versuchten drei Unbekannte in den späten Abendstunden des 14.08.23 zu stehlen. Die Täter waren gegen 23:00 Uhr gerade dabei das Fahrradschloss mit einer Säge zu durchtrennen, als sie von einem Anwohner bemerkt wurden. Die Täter ergriffen mit einem älteren blauen Kleinwagen (ohne Fahrrad) die Flucht. Sie werden wie folgt beschrieben:

Täter 1: kräftige/dicke Statur und ca. 170-175 cm groß Täter 2: 170-175 cm groß, Camouflage-farbene Strickjacke und weiße Schuhe Täter 3: 180-190 cm groß, weißes T-Shirt, graue Jogginghose und schwarze Schuhe. Dieser Täter war mit einem Fahrrad da und fuhr dann in Richtung Jeetzeler Straße weg.

Hinweise zu den Personen nimmt die Polizei Lüchow, Tel. 05841-122-0, entgegen.

Dannenberg - gegenseitig geschlagen - wechselseitige Körperverletzung

Aufgrund von Streitigkeiten gerieten zwei 41 und 51 Jahre alte Männer in den frühen Nachmittagsstunden des 14.08.23 gegen 14:00 Uhr auf einem Parkplatz aneinander. In der Folge schlugen sich die Männer aus der Region auf dem Parkplatz vor einem Geschäft An den Ratswiesen nach einer Rangelei gegenseitig. Die alarmierte Polizei war schnell vor Ort und griff ein. Beide Männer erwartet ein Strafverfahren wegen Körperverletzung.

Lüchow - "Jugendlicher Übermut" - Verkehrsschilder verdreht

Mehrere Verkehrsschilder verdrehten bzw. beschädigten mehrere Jugendliche in den Nachtstunden zum 15.08.23 u.a. in der Königsberger Straße. Ein Zeuge hatte gegen 00:45 Uhr die Jugendlichen beobachtet und die Polizei verständigt. Die Beamten konnten die "übermütigen Jugendlichen", insgesamt 14 Jungen und Mädchen aus der Region im Alter von 15 bis 17 Jahren antreffen und die Personalien feststellen.

Uelzen

Uelzen - "gegenseitig geschlagen"

Zu einer wechselseitigen körperlichen Auseinandersetzung kam es in den späten Abendstunden des 14.08.23 in der Esterholzer Straße. Insgesamt vier in Uelzen wohnhafte junge Männer im Alter von 24, 24, 24 und 26 Jahren waren gegen 23:30 Uhr aneinandergeraten und hatten sich "im Duo - zwei gegen zwei" wechselseitig geschlagen. Die Polizei war vor Ort, leitete entsprechende Strafverfahren ein und ermittelt zu den Hintergründen des Streits.

Uelzen - Betrunkener zerschlägt Fensterscheibe

Eine Fensterscheibe am Uhlenköperpark in der Bahnhofstraße zerschlug ein betrunkener 28-Jähriger in den Abendstunden des 14.08.23. Im Anschluss biss der Mann gegen 20:00 Uhr eine anwesende 14-Jährige zweimal in den Unterarm, so dass diese Schmerzen erlitt (keine Verletzungen - Abdrücke vorhanden). Der Mann flüchtete mit einer stark blutenden Wunde, konnte jedoch durch die Polizei angetroffen werden. Er wurde durch eine Rettungswagenbesatzung behandelt. Nach dem eingeleiteten Strafverfahren wegen Sachbeschädigung und Körperverletzung wurde ein Platzverweis für den 28-Jährigen ausgesprochen.

Uelzen - Vorrang im Kreisverkehr genommen - Motorrollerfahrerin stürzt

Leichte Verletzungen erlitt eine 17 Jahre alte Motorrollerfahrerin in den späten Abendstunden des 14.08.23 bei einem Sturz im Kreisverkehr Nordallee. Eine 18 Jahre alte Fahrerin eines Pkw VW Golf hatte der Jugendlichen gegen 21:40 Uhr den Vorrang genommen, so dass die Motorrollerfahrerin gegenlenken musste, um eine Kollision im Kreisverkehr zu verhindern. Sie wurde leicht verletzt mit einem Rettungswagen ins Klinikum gebracht. Es entstand ein Sachschaden von gut 300 Euro.

