Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Lüneburg - Vermehrt Anrufe durch Falsche Polizeibeamte ++ Schnackenburg - betrunken die Vorfahrt missachtet ++ Uelzen - Polizei ermittelt nach Gewässerverunreinigung auf der Ilmenau ++

Lüneburg (ots)

Pressemitteilung der

Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen vom 14.08.2023

Lüneburg

Lüneburg - Geldbörsendiebstahl auf dem Wasserturm - Hinweise

Am 13.08. gegen 13:00 Uhr entwendeten Unbekannte einer 67-Jährigen vermutlich auf der Aussichtsplattform des Wasserturms die Geldbörse aus dem Rucksack. Es entstand ein Sachschaden von mehr als 250 Euro.

Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüneburg - Vermehrt Anrufe durch Falsche Polizeibeamte - Polizei warnt und informiert

Im Verlauf des 13.08. kam es im Bereich des Landkreises Lüneburg zu mehr als ein Dutzend Anrufen durch Falsche Polizeibeamte. In den Abendstunden wurde eine 87-Jährige aus Brietlingen kontaktiert. Der Anrufer gab sich als Beamter der Kriminalpolizei Lüneburg aus und fragte im Rahmen des Gespräches nach Wertgegenständen im Haus der Seniorin. Die gab darüber keine Auskunft und beendete das Gespräch vorbildlich.

Tipps zum Schutz vor Telefonbetrug:

- Bei Gesprächen dieser Art "misstrauisch" sein. Im Zweifel die Polizei unter der Telefonnummer 110 selbst anrufen und den Vorfall mitteilen (keine Wahlwiederholung verwenden und bitte Telefon für einige Sekunden aufgelegt lassen, damit die vorherige Verbindung korrekt getrennt wird)! - Die Polizei fordert niemals Geldbeträge bzw. Wertgegenstände am Telefon ein! - Informationen über finanzielle oder familiäre Verhältnisse niemals am Telefon mitteilen! - Nicht am Telefon unter Druck setzen lassen - Gespräch sofort beenden! - Ihnen unbekannten Personen niemals Geldbeträge oder Wertgegenstände übergeben oder diese an einem vorgegebenen Ort deponieren! - Wenn möglich, Vertrauensperson hinzuziehen.

Brietlingen - Motorradfahrer nach Unfall leicht verletzt

Am 13.08. kam es gegen kurz vor 12:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall im Bereich der Scharnebecker Straße. Ein 48-jähriger Fahrer eines Pkw VW Caddy befuhr die Scharnebecker Straße und beabsichtigte nach links auf die Bundesstraße einzubiegen. Aufgrund von Gegenverkehr musste der Fahrer jedoch verzögern. Dies erkannte ein folgender 39-jähriger Motorradfahrer zu spät und kollidierte mit dem Pkw. Der 39-Jährige wurde leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden von gut 1500 Euro.

Barum - Auffahrunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen - Mitfahrerin leicht verletzt

Am 13.08. gegen 16:30 Uhr kam es auf der Kreisstraße 1 zu einem Verkehrsunfall. Ein 63-jähriger Fahrer eines Pkw VW Tiguan befuhr die K1 aus Barum kommend in Richtung Brietlingen. Der 63-Jährige beabsichtigte mit seinem Pkw nach links abzubiegen und musste verkehrsbedingt warten. Ein dahinterfahrender 27-Jähriger mit seinem Pkw Opel erkannte dies und hielt ebenfalls an. Ein darauffolgender 36-Jähriger mit seinem Pkw VW Passat erkannte die Situation zu spät, fuhr auf den Opel auf, sodass dieser auf den Pkw VW geschoben wurde. Eine 26-jährige Mitfahrerin im Pkw Opel wurde leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden von mehr als 10.000 Euro.

Lüneburg - Brennender Kompostbehälter - Hinweise

Aus bislang ungeklärter Ursache geriet in der Nacht zum 14.08. ein Kompostbehälter an einer Schule im Hasenburger Berg in Brand. Gegen 00:30 Uhr meldeten Zeugen den Brand und alarmierten die Feuerwehr Lüneburg. Diese konnte den Brand löschen, sodass es zu keinem größeren Sachschaden kam. Die Polizei ermittelt.

Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüneburg/Adendorf - Radfahrerin stürzt und verletzt sich leicht - Zeugen gesucht

Am 14.08. gegen 05:30 Uhr kam es im Bereich des Lüner Holzes zu einem Verkehrsunfall. Eine 61-jährige Radfahrerin befuhr mit ihrem Rad den Wald, hierbei kam ihr ein bisher unbekannter Radfahrer entgegen. Nach bisherigen Erkenntnissen befand dieser sich auf ihrer Fahrbahnseite, sodass die 61-Jährige stürzte und sich leicht verletzte. Der andere Radfahrer entfernte sich unerlaubt vom Unfallort.

Hinweise nimmt die Polizei Adendorf, Tel. 04131-854010, entgegen.

Lüchow-Dannenberg

Schnackenburg - betrunken die Vorfahrt missachtet - mit Hauswand kollidiert - 2,97 Promille

Mit einer Hauswand kollidierte ein 43 Jahre alter Fahrer eines Pkw Mazda aus dem Landkreis Stendal in den Mittagsstunden des 13.08.23 in der Dorfstraße in Schnackenburg. Der betrunkene Mann war gegen 11:15 Uhr zusammen mit drei Insassen mit dem Mazda auf der Landesstraße 256 von Bömenzien in Richtung Kapern unterwegs, übersah an der Einmündung zur Dorfstraße einen Pkw, konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr über eine Grünfläche in eine Hauswand. Es entstand ein Sachschaden von gut 11.000 Euro. Der 43-Jährige, bei dem ein Alkoholwert von 2,97 Promille festgestellt wurde, erlitt leichte Verletzungen. Die anderen Insassen blieben unverletzt. Der Führerschein des Mannes wurde im Rahmen des eingeleiteten Strafverfahrens wegen Gefährdung des Straßenverkehrs sichergestellt.

Uelzen

Uelzen - Polizei ermittelt nach Gewässerverunreinigung auf der Ilmenau - Feuerwehr im Einsatz - Kunststoffkanister mit Altöl entsorgt

Einen Ölfilm auf der Ilmenau meldete ein Stand-Up-Paddler in den Nachmittagsstunden des 13.08.23. In Höhe der Brücke Greyerstraße und Katzenbuckelbrücke hatte ein Unbekannter mehrere Kunststoffkanister (5 Liter) mit vermutlich Altöl entsorgt. Die Feuerwehr war auf der Ilmenau im Einsatz und sicherte auch die Kanister. Die Polizei ermittelt wegen einer Gewässerverunreinigung. Zeugen, die zwischen 16:00 und 16:45 Uhr eine Person mit entsprechenden 5-Liter-Kanistern wahrgenommen haben, werden gebeten sich mit der Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, in Verbindung zu setzen.

Uelzen - Vandalen treten Pkw-Spiegel ab

Die Außenspiegel zweier in der Schillerstraße abgestellter Pkw Daimler-Chrysler und Ford traten Unbekannte in der Nacht zum 13.08.23 ab. Es entstand ein Schaden von gut 400 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-9300, entgegen.

Wrestedt - betrunken Pkw und Carport beschädigt - Führerschein sichergestellt

Den Führerschein einer 82 Jahre alten Fahrzeugführerin stellte die Polizei nach einem Vorfall unter Alkohol- und Medikamenteneinfluss in den späten Nachmittagsstunden des 13.08.23 im Raum Wrestedt sicher. Die Seniorin hatte unter dem Einfluss von Alkohol und Medikamenten gegen 17:45 Uhr einen Pkw Audi geführt und kollidierte bei der Rückkehr nach Haus auf dem Grundstück mit einem Pkw sowie dem Carport. Aufgrund ihres Allgemeinzustands wurde die Frau vorsorglich in Absprache mit Angehörigen ins Klinikum gebracht. Es entstand ein Sachschaden von gut 2.000 Euro. Ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs wurde eingeleitet.

Uelzen - Pedlec-Fahrerin stürzt - mit Pkw-Tür kollidiert

Leichte Verletzungen erlitt eine 52 Jahre alte Radfahrerin in den Nachmittagsstunden des 13.08.23 in der Straße Neu Ripdorf. Eine 14-Jährige hatte gegen 16:30 Uhr beim Aussteigen aus einem geparkten Pkw die Radfahrerin nicht wahrgenommen und öffnete die Beifahrertür, so dass die Pedelec-Fahrerin mit dieser kollidierte. Die 52-Jährige wurde vorsorglich ins Klinikum gebracht.

