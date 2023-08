Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Wochenendpressemitteilung der PI Lüneburg/ Lüchow-D./ Uelzen vom 11.-13.08.2023 ++

Lüneburg (ots)

Stadt/Landkreis Lüneburg:

--- Brand ---

Aus bisher ungeklärter Ursache brach am Sonnabend gegen 15:50 Uhr in einer Scheune in der Alten Poststraße in Drögenindorf ein Feuer aus. Noch vor dem Eintreffen der der ersten Feuerwehrkräfte hatten sich die Flammen ausgebreitet und die Scheune brannte anschließend samt mehrerer Anbauten nahezu komplett nieder. Mindestens fünf Pkw, welche sich in oder an der Scheune befanden, wurden durch die Feuersbrunst vernichtet. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Der Sachschaden dürfte deutlich über 200.000 Euro liegen.

--- Einbrüche ---

Bleckede

Auf frischer Tat betroffen und festgenommen wurden in der Nacht zu Samstag zwei Männer, die in Bleckede zunächst ein Auto aufbrachen, um später noch in eine benachbarte Scheune einzusteigen. Sie konnten bei der Tat von einem Zeugen beobachtet werden, welcher die Polizei informierte und somit entscheidend dazu beitrug, dass die beiden Übeltäter dingfest gemacht werden konnten. Beide Herren wurden noch in der Scheune vorläufig festgenommen. Sie werden sich für ihre Taten vor Gericht verantworten müssen.

Lüneburg - Einbrüche in der Innenstadt

Am Samstagmorgen um 04:30 Uhr stieg ein unbekannter Täter über ein Fenster in einer Gaststätte in der Lüneburger Innenstadt ein. Diese durchsuchte er und entwendete schlussendlich eine noch unbekannte Summe Bargeld. Er flüchtete bisher unerkannt.

Ebenfalls in der Nacht zu Samstag, nämlich um 02:35 Uhr, versuchte ein unbekannter Täter die Tür zu einem Geschäft in der Grapengießerstraße aufzuhebeln. Dieses misslang und der Missetäter musste unverrichteter Dinge von dannen ziehen.

Eine Nacht später schlug ein Einbrecher in der Ritterstraße zu. Er drang im Zeitraum 22:30 - 07 Uhr gewaltsam durch die Eingangstür in das Haus ein und entwendete eine Tasche sowie eine Geldbörse.

Hinweise gerne an die Polizei Lüneburg unter 04131/8306-2215

--- Pkw-Aufbrüche ---

Erneut wurden in einem Parkhaus an der Uelzener Straße Pkw aufgebrochen. Sowohl in der Nacht zu Samstag als auch am Samstagnachmittag drang eine noch unbekannte Person jeweils gewaltsam in einen Pkw ein. Es konnte Bargeld entwendet werden. Die Polizei rät erneut, keine Gegenstände von Wert im Pkw liegen zu lassen.

Hinweise gerne an die Polizei Lüneburg unter 04131/8306-2215

-- Ladendiebstahl ---

Lüneburg - duftender Dieb

Nicht sein lassen kann er ein 23-jähriger Lüneburger, welcher seit Wochen immer wieder als Ladendieb in Erscheinung tritt. Seine bevorzugte Beute: Parfüm Auch am Samstagnachmittag wurde er dabei erwischt, wie er gleich mehrere Düfte aus einem Regal einer Drogerie in der Lüneburger Innenstadt an sich nahm, um sie zu entwenden.

--- Rohheitssdelikte ---

Lüneburg - Wer schlägt, muss gehen

Zwischen einem 26-jährigen und seiner 42-jährigen Lebensgefährtin kam es in der Nacht zu Samstag zu einem Fall von häuslicher Gewalt. Er schlug sie im Rahmen eines Streites, sodass diese leichte Verletzungen erlitt. Die Polizei verwies den Verursacher für eine Dauer von 10 Tage aus der gemeinsamen Wohnung. Bereits wenige Stunden später kam er, entgegen der Anordnung, zurück und schlug seine Partnerin erneut. Ihn erwarten nun gleich mehrere Strafverfahren.

Lüneburg - Ingewahrsamnahme

Sich nachhaltig gut zu benehmen wird ein 47-jähriger Lüneburger wohl nicht mehr lernen. Der in einer Unterkunft für Wohnungslose aufhältige Mann zeigte sich am Freitagabend gegenüber einem Sicherheitsbediensteten aggressiv und bedrohte diesen verbal sowie mit einer Flasche. Er wurde durch die Polizei zunächst zur Ruhe ermahnt. Der Lernerfolg blieb aus und die Einsatzkräfte mussten erneut vorstellig werden. Den Rest der Nacht durfte er dann in Polizeigewahrsam verbringen.

Lüneburg - Frau in psychischem Ausnahmezustand

Bereits in der Freitagnacht fiel eine 51-jährige Lüneburgerin wiederholt auf, da sie im Bereich des Wasserviertels Passanten und Feiernde belästigte. Dieses Verhalten setzte sie auch in der Folgenacht fort, weshalb es erneut zu einem Polizeieinsatz kam. Im Rahmen des Einsatzes griff die Frau unvermittelt die Polizeibeamten an, versuchte diese zu schlagen und beleidigte diese. Die Verursacherin wurde anschließend der Polizeiwache und später der psychiatrischen Klinik zugeführt.

--- Polizei als Tierretter ---

Gerne aufs Sonntagsfrühstück verzichtet haben zwei Lüneburger Polizeibeamte, welche morgens nach Dahlenburg ausrückten. Dort hatte sich ein Reh in einem stählernen Schiebetor verfangen und konnte sich selbst nicht mehr befreien. Den Polizisten gelang es, das in Panik befindliche Tier herauszuziehen und so aus der misslichen Lage zu befreien. Es konnte, augenscheinlich unverletzt, weglaufen.

Stadt/ Landkreis Uelzen

Uelzen- Verkehrsunfall mit Tier

Am Freitag, gegen 23:30 Uhr wurde durch eine aufmerksame Fahrzeugführerin ein angefahrener Hund auf der K3 bei Uelzen gemeldet. Bei dem Hund handelte es sich um einen entlaufenen Sennenhund, der sich bereits seit zwei Wochen im Uelzener Stadtgebiet aufgehalten hat. Er galt als "Angsthund" und stammte aus dem Bereich Hollen-Twielenfleth, wo er bereits seit dem 04.07.2023 als vermisst gemeldet wurde. Der Hund erlag vor Ort seinen Verletzungen. Durch wen der Hund angefahren wurde, ist bislang nicht bekannt. Hinweise gerne an die Polizei Uelzen.

Uelzen - Verkehrsunfall unter Einfluss von Alkohol Am Samstagmittag, gegen 11:50 Uhr kam es in der Ebstorfer Straße zu einem Verkehrsunfall. Eine 58-Jährige Fahrzeugführerin eines Skoda, Octavia übersah beim Abbiegen nach rechts den sich dort befindenden Skoda, Yeti eines 55-Jährigen und touchierte diesen. Es entstand Sachschaden im 3-stelligen Bereich. Ein bei der 58-Jährigen durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,99 Promille, woraufhin eine Blutentnahme angeordnet wurde. Ein Strafverfahren wird eingeleitet.

Uelzen - Fahren unter Einfluss- In den Samstagabendstunden, gegen 18:34 Uhr wird ein 50-jähriger Fahrzeugführer im Uelzener Stadtgebiet einer Verkehrskontrolle unterzogen. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,85 Promille. Im Anschluss wird er für weitere Maßnahmen zur Polizeidienststelle verbracht. Ein entsprechendes Ordnungswidrigkeitenverfahren wird eingeleitet.

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Bedrohung mit Schusswaffe

Am Freitagnachmittag beendete eine 36-Jährige Frau in Gartow ihre Beziehung. Hierbei kam es zum Streit bezüglich eines Smartphone, infolge dessen wurde sie durch den abservierten 37-Jährigen mit einer Schusswaffe bedroht. Bei der darauffolgenden Durchsuchung wurden sämtliche Jagdwaffen des Mannes beschlagnahmt. Gegen den Mann wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet.

Streit um Rasentrimmer

Am Freitagnachmittag entfernte eine 76-Jährige mit einem Rasentrimmer Unkraut in ihrem Gemeinschaftsbeet in Hitzacker. Das 70-Jährige weibliche Opfer wollte verhindern, dass ihre Blumen mit abgemäht werden. Im darauffolgenden Streit griff die 70-Jährige nach dem Rasentrimmer. Hierbei wurde sie durch die 76-Jährige mit dem Rasentrimmer geschlagen und leicht verletzt.

