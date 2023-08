Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Fahrraddieb ertappt - weiteres Diebesgut aufgefunden ++ Radfahrer nach Verkehrsunfall schwer verletzt ++ wiederholt Passanten angepöbelt - Hausverbot mehrfach ignoriert - in Polizeigewahrsam

Lüneburg (ots)

Presse - 11.08.2023 ++

Lüneburg

Lüneburg - Fahrraddiebstahl am Bahnhof - Hinweise

Am 10.08. gegen 20:20 Uhr beobachteten Zeugen eine unbekannte männliche Person, wie dieser gerade ein Fahrrad Am Bahnhof entwendete. Das Rad war an einem der Baumschutzbügel angeschlossen und wurde durch den Unbekannten von dort entwendet. In der Folge fuhr er mit diesem davon. Sowohl der Täter, als auch ein Geschädigter zu dem entwendeten Fahrrad sind derzeit unbekannt. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüneburg - Parfümdieb in der Innenstadt

Zu einem Diebstahl innerhalb einer Drogerie in der Grapengießerstraße kam es am 10.08. gegen 15:45 Uhr. Ein 23-Jähriger entwendete nach ersten Erkenntnissen mehrere Flaschen Parfüm und verließ den Laden ohne diese zu bezahlen. Hierbei wurde er durch einen Ladendetektiv gestoppt. Da der 23-Jährige bereits in den vergangenen Wochen wegen Diebstahlsdelikten in Erscheinung getreten war, wurde er vorläufig festgenommen. Am heutigen Tag wird der 23-Jährige einem Haftrichter vorgeführt.

Lüneburg - Fahrraddieb ertappt - weiteres Diebesgut aufgefunden

Am 10.08. gegen 17:45 Uhr beobachteten Zeugen einen 41-Jährigen, wie dieser sich an Fahrrädern im Fahrradparkhaus in der Bahnhofstraße zu schaffen machte. Er entwendete in der Folge eines und entfernte sich in Richtung Dahlenburger Landstraße. Durch Polizeibeamte konnte der Mann mit dem gestohlenen Rad angetroffen werden. Zudem wurden weitere Waren in seiner Tasche gefunden, bei denen Verdacht bestand, dass es sich um Diebesgut handelte. Das Fahrrad und auch die weiteren Gegenstände wurden sichergestellt. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet.

Lüneburg - Einbruch in Keller - Hinweise

Am 10.08. zwischen 15:00 und 17:00 Uhr brachen Unbekannte in einen Gemeinschaftskeller eines Hauses in der Schröderstraße ein. Neben Kaffeemaschinen wurden auch Messer und alkoholische Getränke entwendet. Es entstand ein Sachschaden von über 1000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüneburg - Einbruch in Restaurant - Hinweise

In der Nacht vom 09.08. auf den 10.08. brachen Unbekannte in ein Restaurant in der Unteren Schrangenstraße ein. Nach ersten Erkenntnissen wurden Lebensmittel entwendet. Es entstand ein Sachschaden von gut 500 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüneburg - Diebstahl aus Pkw - Zeugen gesucht

Am 10.08. zwischen 19:30 und 22:30 Uhr brachen Unbekannte in einen Pkw im Pfarrer-Kneipp-Weg ein. Bei dem geparkten Pkw VW Polo wurde eine Scheibe eingeschlagen und eine Handtasche mit sämtlichen Papieren entwendet. Es entstand ein Sachschaden von über 300 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüneburg - erneut versuchte Betrugsanrufe im Stadtgebiet Lüneburg

Im Verlauf des 10.08. kam es im Stadtgebiet Lüneburg vermehrt zu Betrugsversuchen am Telefon. Gegen 16:00 Uhr wurde ein 71-Jährige kontaktiert und ihr durch angebliche Polizeibeamte erklärt, dass ihre Tochter einen Verkehrsunfall verursacht habe und man nun Geld benötige, um eine Haft abzuwenden. Die Seniorin erkannte den Betrugsversuch und beendete das Gespräch unverzüglich.

Seien Sie sensibel und vor allen Dingen misstrauisch! Seit Wochen und Monaten ist die Polizei präventiv gemeinsam gegen "Schockanrufe, Enkeltrick, Falscher Polizeibeamter, WhatsApp-Betrug & Co" in verschiedenen Kampagnen aktiv. Die Verhaltenshinweise hat die Polizei für die Kampagnen bewusst komprimiert und auf den Punkt gebracht:

- Misstrauisch sein - Kontaktaufnahme hinterfragen - kein Geld überweisen - keine Wertsachen übergeben - Polizei verständigen Für weitergehende und allumfassenden Information wird parallel auf die Internetseite der Polizeilichen Kriminalprävention von Bund und Ländern www.polizei-beratung.de auch mit einem QR-Code verwiesen.

Nicht nur für die ältere Generation gibt es in Zusammenarbeit mit LünePlatt auch Hinweise auf plattdeutsch. Die verschiedenen bebilderten Warnhinweise zum Weiterleiten befinden sich als Download auf den Socialmedia-Präsenzen der Polizei Lüneburg #polizeilg (facebook, twitter und Instagram), unter www.presseportal.de/blaulicht/nr/59488 (Polizei Lüneburg) oder auch auf der Internetseite der Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-D./Uelzen www.pd-lg.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_lueneburg_luechow_dannenberg_uelzen/ oder über eine Suche im Internet -> Suchwort: "Polizeiinspektion Lüneburg"

Lüneburg - Brennender Nylon-Zaun auf Sportplatz - Hinweise

In der Nacht zum 11.08. geriet gegen 03:30 Uhr aus bislang ungeklärter Ursache ein Nylon-Zaun in Brand. Dieser befand sich auf dem Sportplatz eines Schulgeländes am Ochtmisser Kirchsteig. Durch die Feuerwehr Lüneburg wurde der Brand gelöscht. Es entstand Sachschaden von mehreren hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüneburg - Polizeibeamte nach Personenkontrolle leicht verletzt

Am 10.08. kontrollierten Polizeibeamte gegen 12:00 Uhr einen 54-Jährigen im Bereich der Straße Neue Sülze. Da von dem Mann starker Marihuanageruch ausging, entschieden sich die Polizeibeamten für eine Kontrolle. Im Rahmen dieser Kontrolle wurde der 54-Jährige aggressiv und schlug aktiv nach den Polizeibeamten. Durch Unterstützungskräfte konnte der Mann überwältigt und die Situation beruhigt werden. Es wurden Betäubungsmittel aufgefunden. Zudem konnte festgestellt werden, dass ein Haftbefehl gegen den Mann vorlag. Daraufhin wurde der 54-Jährige in die Justizvollzugsanstalt gebracht. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet. Zwei Polizeibeamte wurden leicht verletzt.

Barendorf - Radfahrer nach Verkehrsunfall schwer verletzt

Am 10.08. kam es gegen 09:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall im Bereich der Lüneburger Straße. Ein 73-jähriger Fahrer eines Pkw Audi befuhr die Lüneburger Straße und beabsichtigte nach rechts in den Kirchweg abzubiegen. Hierbei missachtete der Senior einen 56-jährigen Radfahrer, sodass es zur Kollision kam. Der 56-Jährige verletzte sich schwer und wurde mit einem RTW ins Klinikum gebracht. Es entstand Sachschaden von gut 5000 Euro.

Lüchow-Dannenberg

Wustrow - Fensterscheiben beschädigt

Die Verglasung zweier Fensterscheiben des Abstellraumes eines Mehrfamilienhauses in der Bahnhofstraße beschädigten Unbekannte in der Nacht zum 11.08.23 kurz nach Mitternacht. Es entstand ein Schaden von gut 100 euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüchow, Tel. 05841-1220, entgegen.

Uelzen

Uelzen - Jugendlichen nach Streit geschlagen und mit Glasscherbe verletzt - Polizei ermittelt

Nach einem Streit mit einem jungen Mann wurde ein 14-Jähriger in den Abendstunden des 10.08.23 auf dem Pausen-/ Hinterhof der Schule in der Schillerstraße verletzt. Nach derzeitigen Ermittlungen war es gegen 20:10 Uhr zwischen dem Unbekannten und dem 14-Jährigen sowie drei weiteren 13, 14 und 17 Jahre alten Jungen zu einem Streit gekommen. Im weiteren Verlauf schlug der Täter unvermittelt den 14-Jährigen und verletzte ihn mit einer am Boden liegenden Glasscherbe am Arm. Danach schlug ein noch mit einem Stock und einem Stein. Der 14-Jährige erlitt Verletzungen. Der Täter ergriff die Flucht. Die Polizei ermittelt. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-9300, entgegen.

Bad Bodenteich - Partnerin mit Küchenmesser bedroht - Polizei nimmt alkoholisierten Aggressor in Gewahrsam

Einen volltrunkenen 54-Jährigen nahm die Polizei in den Nachtstunden des 11.08.23 in der Unterkunft in der Stadenser Straße in Polizeigewahrsam. Der Mann hatte seiner Partnerin in der Unterkunft an den Haaren zu Boden gezogen und diese mit einem Küchenmesser bedroht. Der Sicherheitsdienst der Unterkunft alarmierte die Polizei. Bei dem 54-Jährigen wurde ein Alkoholwert von mehr als drei Promille festgestellt. Ihn erwartet ein Strafverfahren wegen Körperverletzung und Bedrohung. Parallel wurde perspektivisch eine räumliche Trennung (Wegweisung) veranlasst.

Uelzen - wiederholt Passanten angepöbelt - Hausverbot mehrfach ignoriert - in Polizeigewahrsam

Mehrfach im Verlauf des Tages hatte es die Polizei am 10.08.23 mit einem 38-Jährigen auf dem Gelände eines Einkaufsmarktes in der Bahnhofstraße zu tun. Bereits am Morgen hatte der Mann zusammen mit anderen Personen dort Alkohol konsumiert und Kunden angepöbelt. Mitarbeiter sprachen und stellten dem Mann ein schriftliches Hausverbot aus. Dieses zeigte wenig Wirkung, so dass der alkoholisierte 38-Jährige am Mittag abermals betrunken Kunden anpöbelte. Die Polizei sprach einen Platzverweis und drohte Folgemaßnahmen an. Diese griffen dann als der Mann gegen 17:15 Uhr wieder durch seinen Alkoholkonsum auffiel und Passanten anpöbelte. Die Beamten nahmen den 38-Jährigen zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam. Parallel erwarten ihn mehrere Strafverfahren wegen Hausfriedensbruchs.

Original-Content von: Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen, übermittelt durch news aktuell