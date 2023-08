Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Bleckede - Fahranfänger kollidiert mit Straßenbaum ++ Lüchow - nach Hausfriedensbruch Polizeibeamte angegriffen ++ Gerdau - Kollision zweier Pkw - zwei Leichtverletzte ++

Pressemitteilung der

Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen vom 16.08.2023

Lüneburg

Lüneburg - Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen

Am 15.08. kam es gegen 17:30 Uhr zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen im Bereich der Salzstraße. Mehrere junge Männer gerieten in einen Streit, sodass es zu wechselseitigen Körperverletzungen kam. Diese flüchteten vor Eintreffen der Polizeibeamten. Ein leicht verletzter 24-Jähriger konnte angetroffen werden. Die Hintergründe sind derzeit noch unklar. Die Polizei ermittelt.

Lüneburg - Radfahrer stürzt nach Kollision mit Pkw

Am 15.08. kam es gegen 15:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall im Bereich der Willy-Brandt-Straße Ecke Friedrich-Ebert-Brücke. Ein 77-jähriger Fahrer eines Pkw Ford missachtete eine rote Ampel und fuhr auf die Kreuzung ein. Hierbei missachtete dieser einen Radfahrer, welcher an der gegenüberliegenden Seite die Fahrbahn kreuzte. Es kam zum Zusammenstoß. Der 37-jährige Radfahrer verletzte sich leicht. Es entstand ein Sachschaden von 1100 Euro.

Lüneburg - Ladendieb flüchtet und wird gestellt

Zu einem Ladendiebstahl kam es am 16.08. gegen 08:15 Uhr in der Straße Auf dem Schmaarkamp. Ein bereits häufiger polizeilich in Erscheinung getretener 41-Jähriger entwendete aus einem Supermarkt mehrere Flaschen Alkohol und passierte den Kassenbereich. Durch einen Mitarbeiter wurde der 41-Jährige angesprochen, entleerte seinen Rucksack und flüchtete fußläufig. Durch Zeugen wurde der Verursacher verfolgt und in der Folge gestellt. Bei einer Durchsuchung wurde zudem ein Messer aufgefunden. Ein entsprechendes Strafverfahren wegen Ladendiebstahls wurde eingeleitet.

Bleckede - Fahranfänger kollidiert mit Straßenbaum

Am 16.08. kam es gegen kurz vor 07:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Landesstraße 222. Ein 18-jähriger Fahrer eines Pkw VW Golf befuhr die L222 von Köstorf in Richtung Nindorf. Nach bisherigen Erkenntnissen kam der junge Fahrer aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab, lenkte zwei Male gegen und prallte schließlich gegen einen Baum am Fahrbahnrand. Der 18-Jährige wurde leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden von gut 1000 Euro.

Lüchow-Dannenberg

Bergen (Dumme), OT. Nienbergen - von der Fahrbahn abgekommen - mit Telefonmast kollidiert

Leichte Verletzungen erlitt eine 82 Jahre alte Fahrerin eines Pkw VW in den Morgenstunden des 16.08.23 auf der Kreisstraße 25. Die Seniorin war gegen 06:30 Uhr alleinbeteiligt nach links von der Fahrbahn abgekommen, kollidierte mit einem Telefonmast und kam auf dem Acker zum Stehen. Es entstand ein Sachschaden von gut 5.000 Euro.

Hitzacker, OT. Harlingen - Scheibe von Wohnhaus geht zu Bruch

Mit einem Stein beschädigten Unbekannte in den Abendstunden des 15.08.23 die Fensterscheibe eines Wohnhauses An der Dorfmark in Harlingen. Dabei ging die Scheibe gegen 18:00 Uhr zu Bruch, so dass ein Sachschaden von gut 200 Euro entstand. Hinweise nimmt die Polizei Dannenberg, Tel. 05861-98576-0, entgegen.

Lüchow - nach Hausfriedensbruch Polizeibeamte angegriffen

Trotz bestehendem Hausverbot aufgrund mehrerer Vorfälle suchte ein bereits polizeilich bekannter 33-Jähriger in den Abendstunden des 15.08.23 die Wohnung seiner Großmutter auf und schubste diese noch Beiseite, als sie ihrem Enkel den Zutritt verwehren wollte. Als alarmierte Polizeibeamt*innen eintrafen, griff der 33-Jährige auch diese an, trat nach diesen, beleidigte und leistete Widerstand. Neben den eingeleiteten Strafverfahren wurde der Aggressor zur Verhinderung weiterer Straftaten in Polizeigewahrsam genommen.

Uelzen

Gerdau - Kollision zweier Pkw - zwei Leichtverletzte - 16.000 Euro Schaden

Zu einer Kollision zweier Pkw nach einem Vorfahrtverstoß kam es in den Mittagsstunden des 15.08.23 in der Uelzener Straße - Bundesstraße 71. Eine 89 Jahre alte Fahrerin eines Pkw VW Passat war gegen 13:30 Uhr auf der Bundesstraße in Richtung Eimke unterwegs, als ihr an der Einmündung Hauptstraße ein 78 Jahre alter Fahrer eines Pkw VW Passat die Vorfahrt nahm. Es kam zur Kollision, wodurch beide Fahrer*innen verletzt und vorsorglich mit Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht wurden. Es entstand ein Sachschaden von gut 16.000 Euro.

Uelzen - "tiefstehende Sonne" - Pedelec-Fahrerin übersehen - Pkw kollidiert mit Radlerin

Leichte Verletzungen erlitt eine 39 Jahre alte Pedelec-Fahrerin in den Nachmittagsstunden des 15.08.23 im Bereich der Hambrocker Chaussee - Kreisstraße 7. Die Frau war gegen 15:20 Uhr auf dem Radweg in Richtung Halligdorf unterwegs und querte gerade den Kreuzungsbereich zum Hambrocker Ring, als ihr ein 25 Jahre alter Fahrer eines Pkw Toyota die Vorfahrt nahm. Es kam zur Kollision, wodurch auch ein Sachschaden von gut 1.000 Euro entstand. Der junge Mann gab an, dass ihn die tiefstehende Sonne geblendet hatte.

Uelzen - frontal mit Fahrradfahrer zusammengestoßen - unverletzt, jedoch alkoholisiert

Einen 25-Jährigen mit seinem Pedelec übersah ein 56 Jahre alter Fahrer eines Pkw VW Jetta in den Abendstunden des 15.08.23 in der Groß Liederner Straße - Bundesstraße 71 - Einmündung Kagenbergstraße. Der Jetta-Fahrer hatte gegen 20:00 Uhr beim Einbiegen in der Groß Liederner Straße einen 25 Jahre alten Pedelec-Fahrer übersehen, so dass es zur Kollision kam. Der Pedelec-Fahrer blieb glücklicherweise unverletzt; jedoch wurde bei ihm eine Alkoholisierung von 2,3 Promille festgestellt. Ihn erwartet ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

