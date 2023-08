Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Vermisste demenzkranke 72-Jährige im Rahmen von Fahndungsmaßnahmen angetroffen ++ Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung ++

Lüneburg (ots)

Lüneburg

Die 72 Jahre demenzkranke Seniorin nach der die Polizei seit dem 15.08.2023 intensiv gesucht und auch öffentlich gefahndet hatte, konnte am heutigen Vormittag nach einem Zeugenhinweis in unmittelbarer Nähe eines Parkplatzes an der Bundesstraße 4 zwischen Melbeck und Lüneburg angetroffen werden. Strafrechtliche Hintergründe für das Verschwinden gibt es nach derzeitigen Erkenntnissen nicht. Die Seniorin konnte wohlbehalten an ihre Familie übergeben werden.

Die am 16.08.2023 verbreitete Öffentlichkeitsfahndung wird hiermit zurückgenommen. Es wird darum gebeten, Foto und Namen der Frau nicht weiter zu verbreiten.

