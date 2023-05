DPolG Bayern

DPolG Bayern: Podcast "Der blaue Talk" der DPolG Mittelfranken

München (ots)

Große Ehre für den Bezirksverband Mittelfranken der Deutschen Polizeigewerkschaft (DPolG) in Bayern. Auf der Internetseite des Deutschen Podcast-Preises kann für den Podcast "Der blaue Talk" in der Kategorie "Wissen" abgestimmt werden. Der Bezirksvorsitzende Florian Kriesten und seine Mitstreiter Eyleen Melzer und Kai-Hendrik Greb haben es sich zur Aufgabe gemacht, verschiedenste Themen rund um den Polizeiberuf jederzeit abrufbar als Podcast aufzubereiten. Über die Themen "Alimentation", "Cannabislegalisierung" bis hin zu "Messerangriffen" sind bereits verschiedenste Folgen entstanden

"Das erfüllt uns natürlich mit Stolz, dass wir mit unserem blauen Talk, der mit seinen Inhalten so einmalig ist, zum möglicherweise beliebtesten Podcast in der Rubrik "Wissen" gewählt werden können," so Florian Kriesten. "Die Themen zu finden ist dabei gar nicht so schwer. Man muss nur ein Ohr dafür haben, was den Kolleginnen und Kollegen, die bei der Polizei arbeiten, so auf dem Herzen liegt und das dann entsprechend aufarbeiten. Und als Gewerkschafter sind wir natürlich am Puls der Zeit. Aber auch Themenvorschläge aus der Belegschaft werden gerne entgegengenommen." Die Abstimmung läuft noch bis zum 28. Mai 2023. Unter dem folgenden Link kann jeder für "Der blaue Talk" abstimmen. www.deutscher-podcastpreis.de/podcasts/der-blaue-talk/

Über den Deutschen Podcast-Preis:

Der Deutsche Podcast Preis wurde von führenden Akteuren aus der Audiobranche ins Leben gerufen und wird in diesem Jahr zum vierten Mal verliehen. Der Preis prämiert in ausgewählten Kategorien die besten Formate der deutschen Podcast-Landschaft und schafft so mehr Aufmerksamkeit für die Menschen hinter den Mikrofonen. Ausgezeichnet werden die Macher:innen, die mit Leidenschaft und Know-how das gesprochene Wort zum Hörerlebnis machen. Denn diese Köpfe sind die treibenden Kräfte hinter der Faszination für Audio.

Informationen zu den bisherigen Folgen "Der blaue Talk" gibt es auf www.dpolg-mittelfranken.de/podcast

