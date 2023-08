Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Lüneburg - Seniorin legt Bargeld vor Haustür - Polizei warnt vor Falschen Polizeibeamten ++ Scharnebeck - Mofa-Fahrer von Fahrbahn abgedrängt ++ Gerdau - ins Schleudern gekommen - verunfallt ++

Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen vom 18.08.2023

Lüneburg

Lüneburg - Ladendieb flieht und wehrt sich

Am 17.08. kam es gegen 14:30 Uhr zu einem Ladendiebstahl in einem Supermarkt in der Sülfmeisterstraße. Ein 23-Jähriger entwendete Kosmetikartikel im Wert von knapp drei Euro und verließ das Geschäft. Durch den Ladendetektiv wurde er angesprochen und flüchtete. Der Ladendetektiv konnte den 23-Jährigen einholen und festhalten. Hierbei wehrte sich der Ladendieb massiv. Die Polizei ermittelt nun wegen räuberischen Diebstahls.

Lüneburg - Auseinandersetzung im Geschäft

In den Nachmittagsstunden des 17.08. kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung innerhalb eines Lebensmittelgeschäftes in der Boecklerstraße. Ein 48-Jähriger fühlte sich nach derzeitigen Erkenntnissen durch eine 31-Jährige beleidigt und verfolgte diese in das Geschäft. In der Folge bedrohte und beschimpfte der Mann die Frau, sodass sich weitere Zeugen in die Auseinandersetzung einmischten. Hierbei kam es zwischen dem 48-Jährigen und einem 64-Jährigen zu Körperverletzungen. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet.

Lüneburg - Einbruch in Ladengeschäft - Hinweise

In der Nacht zum 18.08. brachen Unbekannte gegen 01:00 Uhr gewaltsam in ein Geschäft in der Salzstraße ein. Neben Schmuck wurde auch Bargeld aus dem Geschäft entwendet. Der genaue Wert des Diebesgutes ist derzeit noch unbekannt.

Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüneburg - Seniorin legt Bargeld vor Haustür - Polizei warnt vor Falschen Polizeibeamten

Innerhalb der vergangenen Tage wurde eine 86-jährige Lüneburgerin mehrfach durch Falsche Polizeibeamte telefonisch kontaktiert. Diese suggerierten einen angeblichen Falschgeldverdacht, weswegen die Seniorin ihr Geld von der Bank abheben müsse und dieses in einem Briefumschlag vor die Tür legen müsse. Mehrere tausend Euro packte die 86-Jährige daraufhin in einen Briefumschlag und legte diesen vor ihre Tür. Erst danach erkannte die 86-Jährige den Betrug.

Tipps zum Schutz vor Telefonbetrug:

- Bei Gesprächen dieser Art "misstrauisch" sein. Im Zweifel die Polizei unter der Telefonnummer 110 selbst anrufen und den Vorfall mitteilen (keine Wahlwiederholung verwenden und bitte Telefon für einige Sekunden aufgelegt lassen, damit die vorherige Verbindung korrekt getrennt wird)! - Die Polizei fordert niemals Geldbeträge bzw. Wertgegenstände am Telefon ein! - Informationen über finanzielle oder familiäre Verhältnisse niemals am Telefon mitteilen! - Nicht am Telefon unter Druck setzen lassen - Gespräch sofort beenden! - Ihnen unbekannten Personen niemals Geldbeträge oder Wertgegenstände übergeben oder diese an einem vorgegebenen Ort deponieren! - Wenn möglich, Vertrauensperson hinzuziehen.

Lüneburg - Unfall auf der Reichenbach-Kreuzung

Zu einem Verkehrsunfall kam es am 17.08. gegen 15:30 Uhr auf der Kreuzung Reichenbachstraße Ecke Vor dem Bardowicker Tore. Ein 59-jähriger Fahrer eines Pkw BMW befuhr die Straße Vor dem Bardowicker Tore stadteinwärts und beabsichtigte nach links in die Reichenbachstraße abzubiegen. Hierbei missachtete er die Vorfahrt eines in gerader Richtung entgegenkommenden 44-Jährigen mit seinem Pkw Ford Fiesta. Es kam zum Zusammenstoß. Der 44-Jährige wurde leicht verletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Es entstand ein Sachschaden von gut 18.000 Euro.

Scharnebeck - Mofa-Fahrer von Fahrbahn abgedrängt - Fahrer schwer verletzt - Zeugen gesucht

Bereits am Donnerstag, 10.08., kam es gegen 15:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Kreisstraße 28. Ein 19-jähriger Fahrer eines Rollers befand sich auf der K28 in Richtung Nutzfelde. Im Bereich des Ausgangs einer Rechtskurve (Höhe Parkplatz/Kieskuhle) wurde der 19-Jährige durch einen bisher unbekannten Fahrer eines Pkw BMW überholt und beim Wiedereinscheren durch diesen in den Grünstreifen abgedrängt. Der 19-Jährige kam zu Fall und verletzte sich schwer. Der Überholende entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Es entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro.

Hinweise, insbesondere zu dem verursachenden Pkw bzw. Fahrer, nimmt die Polizei Scharnebeck, Tel. 04136-900590, entgegen.

Barendorf - Tür und Hauswand einer Bäckerei beschädigt - Verursacher flüchtet

Zu einer Verkehrsunfallflucht kam es am 16.08. gegen 15:30 Uhr in der Straße Beim Imkerhause. Ein bisher unbekannter Fahrer eines Fahrzeuges touchierte vermutlich beim Ein- oder Ausparken die Hauswand und eine Seitentür einer Bäckerei. Im Anschluss entfernte sich der Verursacher unerkannt. Es entstand ein Sachschaden von gut 3000 Euro.

Hinweise nimmt die Polizei Barendorf, Tel. 04137-808870, entgegen.

Lüchow-Dannenberg

Keine polizeilich relevanten Meldungen.

Uelzen

Natendorf, OT. Wessenstedt - Kettensägen und Akkuschrauber aus Nebengebäude gestohlen - Türscharniere abgeschraubt

Drei Motorsägen der Marke Stihl sowie einen Makita-Akkuschrauber stahlen Unbekannte in der Nacht zum 17.08.23 aus einem Nebengebäude eines landwirtschaftlichen Betriebs in Wessenstedt. Die Täter hatten Türscharniere abgeschraubt und waren so in das Nebengebäude gelangt. Es entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Ebstorf, Tel. 05822-94792-0, entgegen.

Gerdau - ins Schleudern gekommen - verunfallt

Vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit verunfallte ein 28 Jahre alter Fahrer eines Transporters Mercedes in den späten Nachmittagsstunden des 17.08.23 auf der Kreisstraße 34 - Eichenstraße. Der junge Mann war gegen 17:30 Uhr von Barnsen in Richtung Melzingen unterwegs, geriet in einer Linkskurve ins Schleudern und kam im gegenüberliegenden Seitenraum auf der Seite zum Stillstand. Der Mercedes-Fahrer erlitt leichte Verletzungen. Es entstand ein Sachschaden von gut 3.000 Euro.

Ebstorf - Pkws kollidieren - 7.000 Euro Schaden

Zu einer Kollision zweier Pkw kam es in den Nachmittagsstunden des 17.08.23 in der Uelzener Straße - Einmündung Weinbergstraße. Ein 80 Jahre alter Fahrer eines Pkw Ford war gegen 16:15 Uhr mit einem Pkw Toyota RAV4 eines 47-Jährigen kollidiert. Der Toyota-Fahrer erlitt leichte Verletzungen. Es entstand ein Sachschaden von gut 7.000 Euro.

Uelzen - nach Parkplatzunfall geschädigten A-Klasse-Fahrer gesucht - bitte melden

Von seinem Glück bzw. Pech weiß der Fahrer einer silbergrauen Mercedes A-Klasse vermutlich noch gar nicht. Eine Skoda-Fahrerin war in den Morgenstunden des 16.08.23 gegen 09:30 Uhr auf dem Parkplatz einer Arztpraxis Am Königsberg beim Rangieren gegen die A-Klasse gefahren, so dass Sachschaden entstand. Während die Verursacherin ihr Fahrzeug zurücksetzte und sich den Schaden an ihrem Pkw anschaute, kehrte der ältere Fahrer der A-Klasse zurück und fuhr weg. Die Verursacherin versucht noch auf sich aufmerksam zu machen, merkte sich jedoch auch das Kfz-Kennzeichen der A-Klasse nicht. Der Mercedesfahrer wird gebeten sich mit der Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, in Verbindung zu setzen.

