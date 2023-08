POL-WOB: Trickdiebstahl - Unbekannter entwendet wertvolle Geigen

Schöningen (ots) - Schöningen, Weinbergstraße 31.07.2023, 07.15 Uhr - 14.45 Uhr Die Polizei in Schöningen sucht Zeugen zu einer Verkehrsunfallflucht, die sich im Laufe des Montags in der Weinbergstraße ereignet hat. Nach derzeitigem Kenntnisstand der Polizei, hatte ein 62 Jahre alter Fahrzeugbesitzer seinen schwarzen PKW Hyundai Tucson am Montagmorgen um 07:15 Uhr auf dem Seitenstreifen der Weinbergstraße zwischen ...

mehr