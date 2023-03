Hauptzollamt Rosenheim

HZA-RO: Das Hauptzollamt Rosenheim nimmt Abschied

Rosenheim, Traunstein, Weilheim, Miesbach, Bad Reichenhall, Bad Tölz (ots)

Nach über 45 Jahren in der Bundeszollverwaltung tritt der Leiter des Hauptzollamts Rosenheim, Regierungsdirektor Robert Woerner, in den Ruhestand. Eingestellt im Jahr 1977 als Finanzanwärter für den gehobenen Dienst in Frankfurt am Main, beendet er sein Berufsleben mit Ablauf des 31. März 2023 in Rosenheim. Zehn Jahre war er als Leiter des Hauptzollamts Rosenheim tätig und blickt nun mit einiger Zufriedenheit auf ein herausforderndes, aber auch erfülltes Arbeitsleben beim Zoll zurück. Wer die nachfolgende Leitung des Hauptzollamts übernehmen wird, ist bisher noch nicht entschieden. Schlussendlich ist Herr Regierungsdirektor Robert Woerner überzeugt: "Die neue Leitung kann sich glücklich schätzen, das Hauptzollamt auch weiterhin auf Kurs halten zu dürfen."

