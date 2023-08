Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Lüneburg - Radfahrer beschädigt Außenspiegel - Zeugen gesucht ++ Barum b. Bad Bevensen, OT. Tätendorf-Eppensen - Einbruch auf Betriebsgelände ++

Lüneburg (ots)

Pressemitteilung der

Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen vom 21.08.2023

Lüneburg

Lüneburg - Brennende Mülltonnen vor einer Schule - Hinweise

Am 20.08. kam es gegen 23:55 Uhr zu einem Brand zweier Mülltonnen vor einer Schule in der Straße Hasenburger Berg. Durch Zeugen konnte der Brand festgestellt und in der Folge Feuerwehr und Polizei informiert werden. Die Feuerwehr Lüneburg löschte den Brand. Insgesamt wurden vier Mülltonnen stark beschädigt. Es entstand ein Sachschaden von gut 1000 Euro.

Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüneburg - Cabrioverdeck beschädigt - Hinweise

Am 20.08. zwischen 11:00 und 18:15 Uhr beschädigten Unbekannte das Cabrioverdeck eines Pkw VW Golf auf einem Parkplatz im Pfarrer-Kneipp-Weg. Es entstand ein Sachschaden von gut 2000 Euro.

Lüneburg - Radfahrer beschädigt Außenspiegel - Zeugen gesucht

In den späten Abendstunden des 20.08. beschädigte ein bisher Unbekannter gegen 23:45 Uhr einen Außenspiegel eines Pkw BMW in der Wedekindstraße. Der Verursacher flüchtete auf einem Fahrrad. Kurz darauf wurde ein weiterer Außenspiegel eines Pkw Seat in der Spangenbergstraße ebenfalls beschädigt. Es entstand ein Sachschaden von gut 500 Euro.

Lüneburg - Betrunkener Lkw-Fahrer

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle am 21.08. gegen 07:00 Uhr in der Straße Mehlbachstrift wurde festgestellt, dass der 26-jährige Fahrer eines Lkw MAN unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein Atemalkoholtest ergab mehr als 1,6 Promille. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt und ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet.

Lüneburg - Radfahrer nach Kollision leicht verletzt

Am 21.08. kam es gegen 08:00 Uhr im Bereich der Kreuzung Hamburger Straße / Moldenweg zu einem Verkehrsunfall. Ein 41-jährige Radfahrer befuhr die Hamburger Straße auf dem Radweg in Richtung stadteinwärts. An der Kreuzung Moldenweg überquerte dieser geradeaus die Fahrbahn. Ein 32-jähriger Fahrer eines Pkw Mercedes missachtete beim Abbiegen nach rechts in den Moldenweg die Vorfahrt des Radfahrers, sodass es zum Verkehrsunfall kam. Der 41-Jährige wurde leicht verletzt ins Klinikum verbracht. Es entstand ein Sachschaden von gut 200 Euro.

Lüchow-Dannenberg

Dannenberg - "aufgefahren" - vier Fahrzeuge beteiligt

Zu einem Auffahrunfall kam es in den Mittagsstunden des 20.08.23 auf der Bundesstraße 191. Ein 74 Jahre alter Fahrer eines Pkw Peugeot aus Magdeburg war aus Richtung Dömitz kommend in Fahrtrichtung Dannenberg im Bereich der Ampelkreuzung auf einen verkehrsbedingt wartenden Pkw BMW aufgefahren. Dieser wurde auf einen davor ebenfalls wartenden Pkw Dacia sowie einen weiteren Pkw Daewoo geschoben. Es entstand ein Sachschaden von gut 16.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Uelzen

Bienenbüttel, OT. Steddorf - Rollrasenerntemaschine gerät in Brand

Zum Brand einer Rollrasenerntemaschine kam es in den späten Abendstunden des 20.08.23 auf einem Betriebsgelände im Brunnenweg. Die Maschine befand sich gegen 22:30 Uhr schon eine gute halbe Stunde in Betrieb als diese in Vollbrand geriet. Eine technische Ursache ist aktuell nicht unwahrscheinlich. Es entstand erheblicher Sachschaden in Höhe von gut 170.000 Euro. Die Polizei ermittelt.

Uelzen, OT. Hanstedt II - mit Schreckschusswaffe aus dem Fenster geschossen

Insgesamt drei "Schüsse" gab ein 64-Jähriger in den Nachmittagsstunden des 20.08.23 aus dem Fenster seines Wohnhauses in Hanstedt II ab. Alarmierte Polizeibeamte suchten gegen 17:00 Uhr das Wohngebäude auf, trafen den Mann an und stellten eine Schreckschusswaffe sicher. Der Mann gab an, dass er Personen von seinem Grundstück vertreiben wollte. Die Polizei ermittelt wegen Bedrohung und Verstoß gegen das Waffengesetz.

Barum b. Bad Bevensen, OT. Tätendorf-Eppensen - Einbruch auf Betriebsgelände

In ein Firmengebäude eines Landmaschinenbetriebs in der Dorfstraße brachen Unbekannte in der Nacht zum 21.08.23 ein. Die Täter gelangten auch an einen Tresor und transportierten diesen ab. Es entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Euro. Hinweise auch zu verdächtigen Personen und Fahrzeugen nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-9300, entgegen.

Uelzen - an Tischtennisplatte gezündelt

An einer Tischtennisplatte auf dem Gelände einer Kindertagesstätte in der Alewinstraße zündelten Unbekannte in den frühen Nachmittagsstunden des 20.08.23 gleich mehrfach. Gegen 13:15 Uhr verschmorte die Kunststoffverstärkung eines Tischtennisplattenbeins und gegen 14:30 Uhr beschädigten die Unbekannten auch einen Teil der anderen Hälfte der Tischtennisplatte. Es entstand ein Sachschaden von einigen hundert Euro. Im Umfeld wurden jeweils zwei Jugendliche wahrgenommen. Die Polizei ermittelt. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-9300, entgegen.

