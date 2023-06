Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

POL-OF: Fahrzeuge aufgebockt und Kompletträder gestohlen; Zeugensuche nach gefährlicher Körperverletzung in der August-Bebel-Straße; 15-Jähriger Rollerfahrer bei Unfallflucht leicht verletzt und mehr

Bereich Offenbach

1. Wohnungseinbrecher ertappt - Offenbach

(jm) Ein 28 bis 32 Jahre alter Einbrecher mit dunklen kurzen Haaren flüchtete am Dienstagabend in der Straße "Auf der Reiswiese" (einstellige Hausnummer) vom Grundstück eines Mehrfamilienhauses. Kurz nach 23 Uhr machte sich der Täter am Rollladen einer Erdgeschosswohnung zu schaffen, als ihn ein Anwohner ansprach. Er flüchtete daraufhin über eine dortige Garage. Er hatte eine schlanke Statur und war mit einer dunklen Hose sowie einer Trainingsjacke mit weißen Elementen bekleidet. Zeugen, die weitere Hinweise auf den Täter geben können, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei unter der Rufnummer 069 8098-1234 in Verbindung zu setzen.

2. Zeugen nach Unfallflucht in der Strahlenbergerstraße gesucht - Offenbach

(jm) Da der Schaden einer Unfallflucht, die sich bereits zwischen Donnerstagnachmittag (01.06.) und Freitagmorgen (02.06) in der Strahlenbergerstraße ereignete, auf rund 3.500 Euro geschätzt wird, haben Beamte der Unfallfluchtgruppe die Ermittlungen übernommen und suchen Zeugen. Gegen 8.30 Uhr stellte ein Mitarbeiter eines Stromversorgungsunternehmens eine beschädigte Straßenlaterne fest und informierte die Polizei. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein Unbekannter die Strahlenbergerstraße in Richtung Goethering. Aus bislang unbekannter Ursache kam er etwa 20 Meter vor der Autobahnbrücke nach links von der Fahrbahn ab und stieß dabei mit einem Laternenmast zusammen. Anschließend entfernte sich der Verursacher, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen melden sich bitte bei den Unfallfluchtermittlern unter der Rufnummer 06183 91155-0.

3. Zeugen gesucht nach Unfallflucht: Mehrere Fahrzeuge beschädigt an der Kreuzung Benzstraße/Südring - Mühlheim

(dj) Wer am Montag im Bereich der Kreuzung Benztraße/Südring unterwegs war, könnte Zeuge einer Unfallflucht geworden sein. In der Zeit zwischen 6.30 und 16.45 Uhr befuhr ein bislang unbekanntes Fahrzeug offensichtlich die Benzstraße in südliche Richtung und beschädigte beim Vorbeifahren beziehungsweise beim Linksabbiegen in den Südring einen geparkten VW Polo und einen VW Transporter. Nach ersten Einschätzungen könnte ein "größerer" Wagen den Unfall verursacht haben, da die beschädigten Autos gegenüberliegend sowie über vier Meter auseinander am jeweiligen Fahrbahnrand standen. Die Schäden am dunkelgrauen Polo (Kratzer hinten links an der Heckstoßstange, am Kotflügel und an der Felge) und am silbernen Transporter (Kratzer am Radkasten hinten links) werden auf etwa 9.000 Euro geschätzt. Der genaue Unfallhergang ist nun Gegenstand der Ermittlungen. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 06183 91155-0 zu melden.

4. Diebe flüchten ohne Beute - Neu-Isenburg

(jm) Ohne Beute flüchteten zwei Unbekannte, die am Dienstagabend beim Diebstahlversuch eines Fahrrades von einem Grundstück in der Luisenstraße von einer Anwohnerin ertappt wurden. Die beiden 15 bis 18 Jahre alten Männer verschafften sich zunächst Zugang zum Garten und versuchten das Fahrrad mitzunehmen. Als sie jedoch gestört wurden, rannten die etwa 1,60 und 1,80 Meter großen Diebe in unterschiedliche Richtungen davon. Die Anwohnerin gibt an, dass einer mit einem weißen T-Shirt und einer knielangen blauen Jeans bekleidet war. Sein Komplize trug eine kurze Hose, ein rotes Trikot sowie eine schwarze Kappe. Der Diebstahlversuch soll sich gegen 20.10 Uhr ereignet haben. Zeugen melden sich bitte bei der Polizei in Neu-Isenburg unter der Rufnummer 06102 2910-0.

5. Zeugensuche nach gefährlicher Körperverletzung in der August-Bebel-Straße - Langen

(dj) Noch unklar sind die Hintergründe eines Vorfalls, der sich am Dienstagabend, gegen 22.30 Uhr, in der August-Bebel-Straße ereignet hat und zu dem die Polizei noch weitere Zeugen sowie Tatbeteiligte sucht. Nach ersten Erkenntnissen waren dem Ganzen Streitigkeiten zwischen einem 24-jährigen Langener und drei jungen Männern vorausgegangen. Im weiteren Verlauf soll einer der Männer den Langener mit einem Reizstoffsprühgerät vollgesprüht haben. Im Anschluss rannte der Verletzte weg, rettete sich in ein nahegelegenes Haus und informierte die Polizei. Bei der Flucht rannten die drei Männer und offensichtlich noch eine dazu gestoßene Person hinter dem Langener her. Aus dieser Gruppe heraus soll es im Bereich der dortigen Unterführung wohl zu mehreren Schüssen gekommen sein, die nach ersten Erkenntnissen der Polizei aus einer Schreckschusswaffe erfolgten - entsprechende Hülsen konnten auf der Straße aufgefunden werden. Verletzt wurde dadurch offenbar niemand. Im Rahmen der Fahndung konnte ein Tatverdächtiger vorläufig festgenommen werden. Nach den polizeilichen Maßnahmen wurde der 20-jährige Langener wieder entlassen. Die genauen Hintergründe und Tatbeteiligungen der Auseinandersetzung sind nun Gegenstand der Ermittlungen. Eine detaillierte Personenbeschreibung der bislang unbekannten Beteiligten liegt noch nicht vor. Die Ermittler bitten Zeugen, die am Dienstagabend in dem Bereich August-Bebel-Straße verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen haben, sich unter der Rufnummer 06103 9030-0 zu melden.

Bereich Main-Kinzig

1. Fahrzeuge aufgebockt und Kompletträder gestohlen - Hanau/Lamboy

(jm) Diebe waren in der Nacht zum Dienstag auf einem Gelände in der Moselstraße zugange und entwendeten Kompletträder. Zwischen 18 und 7.45 Uhr verschafften sich die Täter unbefugt Zutritt auf das Gelände. Sie montierten von vier Neuwagen die Reifen ab und legten dazu Pflastersteine unter die Bremsscheiben. Der Wert der Beute liegt bei etlichen tausend Euro. Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der 40er-Hausnummern beobachtet haben, melden sich bitte bei der Kripo unter der Rufnummer 06181 100-123.

2. 15-Jähriger Rollerfahrer bei Unfallflucht leicht verletzt - Rodenbach

(jm) Nachdem ein 15 Jahre alter Rollerfahrer bereits am Donnerstagabend bei einem Unfall in der Bahnhofstraße leichte Verletzungen davontrug, sucht die Polizei nach dem beteiligten Verursacher. Gegen 20.50 Uhr befuhr der 15-Jährige die Gelnhäuser Straße und wollte nach rechts in die Bahnhofstraße abbiegen. Im Bereich der Kurve überholte ein Unbekannter mit wohl zu geringem Seitenabstand den Jugendlichen. Nach ersten Erkenntnissen wollte der Zweirad-Lenker den Abstand wieder vergrößern, kollidierte mit dem Bordstein und stürzte daraufhin. Er zog sich Prellungen sowie Schürfwunden zu und wurde in der Folge im Krankenhaus behandelt. Bei dem Verursacher soll es sich um einen weißen Wagen mit HU-Kennzeichen gehandelt haben. Zeugen melden sich bitte unter der Rufnummer 06183 91155-0 bei den Unfallfluchtermittlern in Langenselbold.

3. Hausfassade beschädigt und abgehauen - Schlüchtern/Vollmerz

(jm) Eine Hausfassade hat ein Unbekannter am Montagmorgen in der Hauptstraße angefahren und ist anschließend davongefahren. Die Unfallflucht soll sich zwischen 7 und 11 Uhr im Bereich der 10er-Hausnummern ereignet haben. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 500 Euro. Ersten Hinweisen zufolge könnte möglicherweise ein Lastkraftwagen als mögliches Verursacherfahrzeug in Betracht kommen. Zeugen, die entsprechende Beobachtungen gemacht haben, melden sich bitte bei den Unfallfluchtermittlern unter der Rufnummer 06661 9610-0.

Offenbach, 07.06.2023, Pressestelle, David Jesse

